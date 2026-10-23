Минздрав придумал, как сэкономить на лечении россиян

Нездоровое старение населения, по словам Мурашко, создает избыточное давление на экономику и провоцирует быстрый рост потребления медицинских ресурсов. Самое опасное не в возрасте, а в накоплении хронических заболеваний и объеме потребления ресурсов, считает чиновник

На фоне сокращения бюджетных расходов на здравоохранение российское правительство объявляет о новой политике под названием «Медицина 3.0». Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о потерях триллионов рублей при лечении хронических заболеваний – особенно у пациентов старшего возраста. Ведущая роль в новой российской медицине будет отдана искусственному интеллекту (ИИ), который должен будет «видеть пациента» и будет заранее замечать признаки будущих хронических заболеваний. Обвинять в высокой смертности и низкой продолжительности жизни чиновники будут население, которое неправильно питается, мало занимается физкультурой, страдает от вредных привычек и от ожирения. Правда, международные сравнения не вполне подтверждают утверждение, что главной причиной бед отечественного здравоохранения является избыточный вес части населения нашей страны.

Ожирение – это доминирующий фактор в развитии хронических неинфекционных заболеваний, сообщил во вторник, 20 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Сегодня показано уже во всех медицинских исследованиях, что именно ожирение является самым мощным фактором, который формирует хронические неинфекционные заболевания начиная от сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал министр. Он объяснил, что ожирение может провоцировать развитие 13 видов рака.

Накануне специалисты обнаружили, что в проекте нового бюджета запланировано урезание расходов на борьбу с онкологическими заболеваниями, причем сразу почти в 12 раз. На эти цифры обратили внимание в издании «Фармацевтический вестник». В Минздраве изданию заявили, что сокращение объема финансирования, отраженного в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями», не означает сокращения общего финансирования медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Общий объем ее финансирования сохраняется на прежнем уровне.

Правда, сокращение госрасходов на медицину можно обнаружить при сравнении действующего трехлетнего бюджета и проекта будущих госрасходов. На здравоохранение в следующем году в проекте бюджета предусмотрено более 1,8 трлн руб. При этом финансирование ряда направлений сократится, наиболее заметно – госпрограммы «Развитие здравоохранения» и федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями, замечает пресса.

Активность человека и рациональный подход к своему питанию являются основой здорового долголетия, сообщил Мурашко. Поэтому важно привлекать население к здоровому образу жизни и профилактике, что поможет значительно снизить потенциальные риски смерти и развития заболеваний, заключил глава Минздрава. По его словам, на развитие ожирения влияют стресс, употребление модифицированных продуктов и проблемы со сном. Министр добавил, что хронические заболевания напрямую влияют на экономику, поскольку часто диагностируются у людей трудоспособного возраста.

Днем ранее глава Минздрава объявил о новой реформе здравоохранения по переводу страны к новой модели государственной медицины. По словам Мурашко, нынешняя модель медицины, которая предполагает лечение хронических болезней главным образом у пожилых россиян, уже вписывается в ограниченное государственное финансирование.

«Если мы позволим медицине развиваться в старой парадигме, то это увеличит потребление ресурсов в пять раз, и каждый второй случай высокотехнологичной медицинской помощи будет направлен именно на людей старшего возраста. Но наша задача – не просто наращивать объемы, а, по сути дела, формировать систему ведения пациентов и профилактики таким образом, чтобы такой потребности не формировалось. Мы фактически теряем триллионы рублей, и не потому, что мы не умеем лечить, а потому, что проигрываем борьбу с хроническими недугами на этапе их возникновения», – объяснил Мурашко (цитата по изданию «Медвестник»).

По словам главы Минздрава РФ, концепцию современной первичной медицинской помощи можно обозначить в следующем тезисе: «наблюдать всех, помогать по потребности». То есть врач-терапевт должен не собрать самую большую панель данных, а обеспечить «нужное вмешательство для нужного пациента в нужное время». Нездоровое старение населения, по словам чиновника, создает избыточное давление на экономику и провоцирует быстрый рост потребления медицинских ресурсов. На сегодня около 24% граждан РФ – старше 60 лет. «Но самое опасное даже не в возрасте, а именно в накоплении хронических заболеваний и соответственно объеме потребления ресурсов и снижении качества жизни», – объясняет Мурашко.

«Человек в 70 лет сегодня потребляет более чем в пять раз больше ресурсов системы здравоохранения, чем в 30», – отметил министр. По его данным, около 70% населения России имеет хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний: курят, употребляют алкоголь, нерационально питаются или имеют недостаточный уровень физической активности.

«На практике мы редко имеем дело с одним изолированным фактором: у одного пациента могут одновременно присутствовать их несколько, – сообщил глава Минздрава. – Все это значимо повышает риски смерти в трудоспособном возрасте или развития серьезных неинфекционных заболеваний, существенно сокращающих ожидаемую продолжительность жизни, увеличивает непрямые затраты, обусловленные прежде всего преждевременной смертностью».

«Наша цель, чтобы человек как можно дольше сохранял самостоятельность, работоспособность и возможность вести активную жизнь. Поэтому нам нужен не набор разрозненных советов, а оценка совокупного риска и понятный план его снижения. Для конкретного человека все эти меры должны складываться в понятный и непрерывный маршрут. Выявили фактор риска или заболевания, определили тактику, организовали диспансерное наблюдение, оценили результат. Ключевая роль здесь принадлежит именно терапевту», – отмечает глава Минздрава.

Большие надежды его министерство возлагает на обещания разработчиков технологий искусственного интеллекта (ИИ). По словам министра здравоохранения, нужно ориентировать искусственный интеллект выявлять и создавать новые возможности для уже старых методов и обучать его «видеть пациента». Глобальная цель – это стопроцентный цифровой профиль в электронной медицинской карте и охват диспансерным наблюдением не менее 70% контингента. Второй фактор – это контроль: 80% пациентов должны получать полный объем помощи, не менее 50% – достигать целевых уровней здоровья благодаря персональным рекомендациям и контролю приверженности лечению.

Акцент наших чиновников на ожирение и не слишком здоровый образ жизни как главный фактор общей продолжительности жизни не вполне подтверждается международными сопоставлениями. Так, распространенность лишнего веса в Канаде, например, вполне сопоставима с российскими показателями. Однако канадцы живут дольше россиян почти на десять лет. И этот факт скорее всего объясняется недофинансированием отечественной медицины и низкой доступностью современной медпомощи для всего населения страны.

При этом постоянные ссылки наших чиновников на будущие возможности искусственного интеллекта вполне находятся в тренде западных коммерческих трендов. В Минздраве РФ наверняка будут рады узнать, что иностранные стартапы уже обещают лечить рак по фотографии. Нейросеть по фотографии лица способна определить биологический возраст человека и оценить шансы на выживание онкологических больных.

Об этом говорится в новой статье журнала The Lancet Digital Health. «По мере старения населения врачам необходимы новые способы оценки физических резервов и слабости организма, чтобы рекомендовать интенсивное лечение, такое как облучение, хирургия или системная терапия, – считает автор исследования Реймонд Мак, онколог из американской некоммерческой организации Mass General Brigham. – Наша цель – сделать оценку состояния здоровья на основе фотографий лица более количественной, последовательной и масштабируемой, чтобы она могла поддерживать персонализированные решения о лечении, а не заменять врачебное суждение» (цитата по RTVI).