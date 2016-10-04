ГИБДД задумалась о новом тесте для нетрезвых водителей

Для водителей, которые попадались на управлении автомобилем в нетрезвом виде, может быть введено дополнительное «медицинское сопровождение». Оно будет похоже на применяемый в Германии так называемый «тест на идиота» (Idiotentest). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД МВД России Владимира Кузина.

В Германии водителя, набравшего определенное количество баллов за правонарушения, направляют на прохождение медицинского теста Medizinisch-Psychologische Untersuchung (медико-психологическое обследование), справиться с которым удается далеко не всем. По словам Кузина, в российском варианте бальная система применяться не будет. Водителей будут направлять на тестирование при совершении нескольких нарушений из списка, утвержденного законодательно.

«Что касается самого вопроса дополнительной проверки водителя, на сегодняшний день такие усиленные требования уже есть. Это пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знания ПДД для возврата водительского удостоверения», - цитирует представителя ГИБДД агентство.

Относительно медсопровождения он пояснил, что под ним подразумевается беседы, которые будут проводить с водителем нарколог, психиатр и другие врачи.

Ранее Госдума приняла поправки в КоАП, согласно которым, водитель, задержанный за рулем в нетрезвом состоянии, сможет получить свой автомобиль только после внесения залога.

