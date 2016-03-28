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Новости

Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россияне получают из налоговой уведомления на огромные суммы

Решение о значительном повышении с 1 января 2015 года налога на имущество физических...
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
11.10 13:58

Правительство выбрало самые благоустроенные города России

Первое место в конкурсе занял Ставрополь. Второе место...
© KM.RU, Илья Шабардин
06.10 09:31

Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость

В настоящий момент, сообщает издание, без регистрации...
05.10 10:19

На Украине началась масштабная конфискация жилья за неуплату услуг ЖКХ

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются...
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Для жизни

© KM.RU, Илья Шабардин

Причины и последствия жилищно-коммунального кризиса

Спасение людей из аварийного жилья невозможно без возвращения государства на службу...
© KM.RU

Населению поднимут тарифы ЖКХ

Правительство предлагает повысить цены на услуги ЖКХ на 4...
© KM.RU

Ипотека за счет аренды: за и против

Для того, чтобы арендная плата полностью покрывала...
© KM.RU, Алексей Белкин

Строить будем из мусора, а за ЖКХ платить копейки?

Как в ближайшие 15 лет планируют «лечить»...

Для работы

Власть объявила войну хостелам

В России, кажется, всерьез взялись за владельцев мини-отелей и хостелов, благодаря...
© KM.RU, Илья Шабардин

Бездействие на перспективу: кто заваливает дворы мусором

Основная деятельность мусоровывозящих компаний, как видно...
© KM.RU, Илья Шабардин

Вывозящие мусор компании сознательно засоряют территории

Коммунальные войны между вывозящими мусор компаниями...

Оптимизация военных городков сохранит бюджет

Более 1 млрд рублей в этом году планируют выделить на...

Закон и право

© KM.RU, Алексей Белкин

Жертвы экономии: 14 москвичей угодили в тюрьму за покупку жилья

Мошенники поневоле – сразу 14 москвичей получили реальные сроки по делу о...

«Росводоканал» берет социальные объекты в заложники

Дочерняя структура «Росводоканала» грозится...

Как избавиться от квартирных рейдеров

Приведенные правила дадут возможность сохранить жилье в...
© KM.RU, Михаил Попов

Суды признают законность работы «НордЭнерго»

Из-за юридической неграмотности и поспешных выводов...
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