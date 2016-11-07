Седан LADA Vesta удостоился международной премии за лучший дизайн

Автомобиль LADA Vesta удостоился премии за лучший дизайн на 34-й Международной межотраслевой гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2016, которая прошла в кубинской столице.



Фото с сайта lada.ru

Седан LADA Vesta создан на новой платформе LADA B/С, разработанной специалистами АВТОВАЗа при участии Renault-Nissan. Впервые в истории LADA от демонстрации концепт-кара до запуска автомобиля в серию прошел один год.

Данная модель производится на заводе LADA Ижевск на линии AIMS, на которой также выпускаются и автомобили Nissan.