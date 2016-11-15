Оформить ДТП по европротоколу можно будет с помощью кнопочного телефона

Правительство намерено упростить правила оформления ДТП в рамках европротокола (без участия сотрудников ГИБДД).



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По итогам совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова Минфин разработал соответствующие поправки к закону об ОСАГО, сообщает «Коммерсант».

Сейчас под европротокол подпадают аварии с двумя участниками и только в случае, если вред причинен исключительно автомобилям и между водителями не имеется разногласий по обстоятельствам ДТП. При этом потенциальный вред не должен превышать 50 тысяч рублей (в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 400 тысяч).

Согласно новым поправкам, принцип согласия участников ДТП отменяется на четырех упомянутых территориях с повышенным лимитом выплат. Помимо этого автовладельцы получат три альтернативных способа фиксации ДТП - с помощью технических средств контроля (например, бортовые устройства, которые фиксируют информацию о движении автомобиля на основе сигналов глобальной навигационной спутниковой системы), специализированных приложений для мобильных телефонов и телефонов.

Инструментом фиксации может стать и обычный кнопочный телефон - в этом случае потребуется услуга оператора связи, который определит и передаст страховщику данные о месте ДТП.

Для оформления европротокола также нужна будет фотография или видеосъемка аварии, которую участник должен сделать сам.

Выбор способа фиксации аварии остается за автовладельцем.

Стоит отметить, что страховщикам нравятся не все перечисленные варианты. Так, они опасаются, что при фото- и видеосъемке и подтверждении локации ДТП с помощью услуги оператора мобильной связи увеличиваются риски мошенничества.

Предположительно, новые поправки Минфина к закону об ОСАГО могут быть рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию наряду с изменениями о приоритете ремонта (натуральной выплате) над денежной выплатой.