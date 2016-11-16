Нечитаемые знаки и разметка: как отстоять правоту?

Зимой многие водители попадают в ловушку



© KM.RU, Алексей Белкин

Снег и грязь скрывают дорожную разметку и прячут знаки. Приходится ориентироваться самостоятельно. И часто такая самодеятельность не нравится сотрудникам ДПС, которым природные катаклизмы не мешают наказывать водителей.

Давайте для начала рассмотрим самые типичные случаи, с которыми мы встречаемся на дороге.

Обгон

Представьте себе такую ситуацию: едете вы по дороге, кругом все в снегу. Разметку разобрать невозможно, знаков или нет, или они запорошены. Перед вами плетется, к примеру, фура. Вы аккуратно выезжаете на встречку, обходите грузовик и попадаете в объятия инспектора, который с радостью оформит «лишенческую» статью.

Остановка и стоянка

Если вы не завсегдатай конкретного городского района и не знаете, где и как можно оставлять свой автомобиль, можете попасть на штраф за неоплату платной парковки или угодить на штрафстоянку. Тут так же, как и с примером про встречку. Разметка под снегом, знаки установлены не везде, да и имеющиеся не прочитать.

Неправильный поворот или разворот

Часто такие маневры разрешаются из определенных полос. Хорошо, когда направление движения по полосам продублированы знаками. А если информация об этом только в виде разметки и скрыта под слоем снежной массы? Да и знаки при снегопадах и метелях заносит в считаные минуты.

Список, безусловно, можно продолжать. Это и проезд регулируемых перекрестков с грязными светофорами (что весьма актуально в зимний период), и движение по засыпанному снегом пешеходному переходу (не уступил тут дорогу пешеходу — получи штраф!), и превышение скорости (все те же запорошенные знаки).

В общем, ситуаций много, а суть одна: водители не могут вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки. Причем явно не по своей вине.

Законные основания

Так можно ли в описанных ситуациях наказывать водителя?

Закон говорит нам о том, что привлечь водителя к административной ответственности можно только тогда, когда установлена его вина (часть 1 статьи 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях). При этом неустранимые сомнения в виновности должны толковаться в пользу водителя (часть 4 статьи 1.5 КоАП РФ). То есть инспектор ДПС обязан во всех рассматриваемых случаях доказать, что водитель виноват в совершении правонарушения (нарушил ПДД).

В КоАП РФ также указано, что правонарушением признается противоправное виновное действие водителя. Увидели, к примеру, сплошную линию разметки, знаете, что ее нельзя пересекать, а все равно прете на рожон. Вот это и есть противоправное виновное действие.

А как быть, если водитель и подозревать не мог, что под слоем снега — сплошная? Значит, вины водителя нет! Только на деле, как правило, это нужно доказать самому водителю. Несмотря на принцип презумпции невиновности.

Как отстоять свою правоту?

Если в машине есть видеорегистратор, рекомендую в протоколе указать, что есть видеозапись, которая сделана с помощью видеорегистратора. Затем, скопировав запись (сделать это можно дома в спокойных условиях), попросите приобщить ее к делу, когда вас вызовут в Госавтоинспекцию или в суд.

Если регистратора нет, сойдут и фотографии, сделанные с помощью обычного смартфона. Фотографии нужно сделать так, чтобы рассматривающему ваше дело инспектору ГИБДД (или судье) было предельно ясно, что у вас не было шанса определить, как организовано движение на конкретном участке дороги. При фотографировании (видеосъемке) желательно сделать привязку к местности. Важно, чтобы на фото или видео были видны адрес места происшествия (название улицы и дома, верстовой столб на шоссе и пр.).

Если правильно обозначить свою позицию и собрать необходимые доказательства, можно добиться справедливости и отстоять свои права. Кстати, если проезжую часть засыпает снег, время на устранение последствий природной стихии составляет от 4 до 6 часов, в зависимости от категории дороги. Вот только пока снегопад не закончится, отсчет нормативного времени не начнется.