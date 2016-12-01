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Правительство собралось сократить субсидии на автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС

11:00 1.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В правительстве обсуждают возможность урезать субсидируемые из бюджета скидки на новые автомобили, не снабженные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Коммерсант».

Новая система предоставления скидок, сообщили газете источники в отрасли, коснется только сегмента легкового автотранспорта. По словам других собеседников издания, она будет распространяться на вводимые в 2017 году программы, — например, «Новый автомобиль» или «Автомобиль для многодетной семьи»

Разница в скидке на автомобили, сообщил один из источников «Коммерсанта», может составить до двух процентов.

Предполагается, что новая система субсидирования скидок будет мотивировать компании оснащать свои модели системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пока же, отмечает издание, некоторые производители не торопятся ставить ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели, так как имеют право продолжать их производство без этой системы — по старым сертификатам.

Предложения по возможной дифференциации субсидируемой государством скидки на новые автомобили в зависимости от того, установлена ли на них ЭРА-ГЛОНАСС, Минпромторг, Минэкономики и Минфин должны представить в правительство к 5 декабря.

ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях. Предполагается, что внедрение системы позволит значительно сократить время оповещения экстренных служб о ЧП и, таким образом, снизить смертность в ДТП. Промышленная эксплуатация системы была начата в 2015 году.

С 2017 года наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательным условием для поставок машин на рынки входящих в Таможенный союз стран. Из-за этого, как сообщалось, российский рынок планируют покинуть производители автомобилей класса «люкс». Для таких автопроизводителей затраты на внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС на единично продаваемые машины выше дохода от их продаж.

Темы: Авто, Автоновости, Правительство России
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 12:38
элмех

Тут всё дело в том,что идет подготовка к включению легковых автомобилей в систему "Платон".
Все должны платить оброк ... ротенбергу.
01.12.2016, 12:29
Евгений В

Повторяется очередная неудачная кампания с индивидуальными счетчиками расхода воды. Уже замолчали про них.
01.12.2016, 12:27
*

Сколково тут вообще никаким краем, для создания подобной системы нужно не Сколково, а неуемный зуд следить за гражданами. А для реализации, не слишком сложной, кстати, вполне можно привлечь кого угодно, хоть аутсорсеров из Индии или Китая.
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