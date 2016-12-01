Правительство собралось сократить субсидии на автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС

В правительстве обсуждают возможность урезать субсидируемые из бюджета скидки на новые автомобили, не снабженные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Коммерсант».

Новая система предоставления скидок, сообщили газете источники в отрасли, коснется только сегмента легкового автотранспорта. По словам других собеседников издания, она будет распространяться на вводимые в 2017 году программы, — например, «Новый автомобиль» или «Автомобиль для многодетной семьи»

Разница в скидке на автомобили, сообщил один из источников «Коммерсанта», может составить до двух процентов.

Предполагается, что новая система субсидирования скидок будет мотивировать компании оснащать свои модели системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пока же, отмечает издание, некоторые производители не торопятся ставить ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели, так как имеют право продолжать их производство без этой системы — по старым сертификатам.

Предложения по возможной дифференциации субсидируемой государством скидки на новые автомобили в зависимости от того, установлена ли на них ЭРА-ГЛОНАСС, Минпромторг, Минэкономики и Минфин должны представить в правительство к 5 декабря.

ЭРА-ГЛОНАСС — российская государственная система автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях. Предполагается, что внедрение системы позволит значительно сократить время оповещения экстренных служб о ЧП и, таким образом, снизить смертность в ДТП. Промышленная эксплуатация системы была начата в 2015 году.

С 2017 года наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательным условием для поставок машин на рынки входящих в Таможенный союз стран. Из-за этого, как сообщалось, российский рынок планируют покинуть производители автомобилей класса «люкс». Для таких автопроизводителей затраты на внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС на единично продаваемые машины выше дохода от их продаж.