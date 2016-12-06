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Машинам скорой помощи и пожарным разрешат таранить мешающие проехать авто

16:46 6.12.2016
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Машинам скорой помощи и пожарным разрешат таранить мешающие проехать автомобили. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Дмитрий Чугунов. По его словам, сейчас сотрудники МЧС и врачи не могут полноценно выполнять свои обязанности из-за припаркованных возле домов машин.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Сергей Асланян: «Эта грозная идея о том, что во имя пожарных все должны расступиться, взята из американских боевиков. Но то, как работают страховые компании в Америке, остается за кадром. Как только мы создадим нормальные страховые компании, а не косвенный налог, тогда любая государственная машина испортить имущество гражданина с возмещением ущерба во имя великой цели».

Автоэксперт отметил, что страховые компании в России не работают должным образом.

«До тех пор пока у нас существуют формирования по изъятию денег в одну сторону, мы абсолютно беззащитны. Государство должно всячески уклоняться от подобных эксцессов и оберегать граждан», — добавил Асланян.

Общественная палата обсудит предложение уже завтра.

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России
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