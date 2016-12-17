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Количество дорожных камер в Москве увеличилось почти на треть

10:14 17.12.2016
Камера ГИБДД © KM.RU
© KM.RU
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Количество дорожных камер в Москве увеличилось почти на треть. Примерно 500 дополнительных комплексов для отслеживания нарушений уже установлены на столичных дорогах.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров: «Это позитивное заявление. Особенно, если камеры устанавливаются не там, где нужно деньги собрать, а там, где в них есть необходимость».

Автоэксперт отметил, что устанавливать камеры нужно только на аварийных участках дорог.

«Дорожные камеры нужны на сложных участках дорог. Там, где нельзя превышать скорость. В том числе, движение по обочине и по выделенным путям».

По данным некоторых СМИ, часть камер — это муляжи, которые не передают информацию в ГИБДД.

Темы: Москва, Автомобильный транспорт в России, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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17.12.2016, 18:43
Гость: 456

Теперь нужно ограничить скорость в городе до 40кмч и ещё больше денег настригут с водил!
17.12.2016, 15:44
Гость: А

говорили что очень затратно и отдать в частные руки!
17.12.2016, 11:58
Гость: нашли источник

огромных денег с малыми затратами!камеры непомогают проехать,неподсказывают а тупо назначают в нарушители и объяснить или рассказать что вынужденно или случайно непринимаеться!ошибку камеры очень трудно доказать и вернуть деньги снятые без спроса с карточки маловероятно!
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