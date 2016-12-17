Количество дорожных камер в Москве увеличилось почти на треть. Примерно 500 дополнительных комплексов для отслеживания нарушений уже установлены на столичных дорогах.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров: «Это позитивное заявление. Особенно, если камеры устанавливаются не там, где нужно деньги собрать, а там, где в них есть необходимость».

Автоэксперт отметил, что устанавливать камеры нужно только на аварийных участках дорог.

«Дорожные камеры нужны на сложных участках дорог. Там, где нельзя превышать скорость. В том числе, движение по обочине и по выделенным путям».

По данным некоторых СМИ, часть камер — это муляжи, которые не передают информацию в ГИБДД.