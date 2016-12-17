Количество дорожных камер в Москве увеличилось почти на треть
Количество дорожных камер в Москве увеличилось почти на треть. Примерно 500 дополнительных комплексов для отслеживания нарушений уже установлены на столичных дорогах.
Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров: «Это позитивное заявление. Особенно, если камеры устанавливаются не там, где нужно деньги собрать, а там, где в них есть необходимость».
Автоэксперт отметил, что устанавливать камеры нужно только на аварийных участках дорог.
«Дорожные камеры нужны на сложных участках дорог. Там, где нельзя превышать скорость. В том числе, движение по обочине и по выделенным путям».
По данным некоторых СМИ, часть камер — это муляжи, которые не передают информацию в ГИБДД.