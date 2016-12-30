Компактный седан Mercedes появится через два года

В конце 2018 года в серийное производство пойдет седан Mercedes-Benz CLA второго поколения

По сообщению издания Autocar, второе поколение Mercedes-Benz CLA будет иметь не купеобразный кузов как у машины первого поколения (C117), а вполне традиционный кузов седан. Кроме того, грядущий седан подрастет, что положительным образом должно сказаться на пространстве для ног задних пассажиров, а объем багажника обещан такой же, как у седана Mercedes-Benz C-класса.

Под капотом пропишутся турбодизели объемом 1,5 и 2,0 литра, а так же 1,6 литровый бензиновый турбомотор Renault. Топ-модификация получит двухлитровый турбомотор мощностью 400 л.с. и систему полного привода. Так же будет доступна и гибридная версия. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая КПП и девятиступенчатый «автомат». Специально для китайского рынка будет выпускаться длиннобазная модификация седана, которая будет конкурировать с выпускающимся исключительно в Китае седаном BMW 1 серии.

В серийное производство седан пойдет в конце 2018 года, сразу после постановки на конвейер хэтчбека Mercedes-Benz A-класса третьего поколения. Этот автомобиль станет первой моделью построенной на обновленной модульной платформе MFA, которая так же ляжет в основу будущих седана и универсала Mercedes-Benz CLA, компактвэна B-класса и кроссовера GLA. Все они должны прибавить в габаритах и стать дороже предшественников. Выпуск седана и универсала Mercedes-Benz CLA будет налажен на трех заводах в Венгрии, Китае и Мексике.