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Компактный седан Mercedes появится через два года

14:35 30.12.2016 , Александр Плеханов

В конце 2018 года в серийное производство пойдет седан Mercedes-Benz CLA второго поколения

По сообщению издания Autocar, второе поколение Mercedes-Benz CLA будет иметь не купеобразный кузов как у машины первого поколения (C117), а вполне традиционный кузов седан. Кроме того, грядущий седан подрастет, что положительным образом должно сказаться на пространстве для ног задних пассажиров, а объем багажника обещан такой же, как у седана Mercedes-Benz C-класса.

Под капотом пропишутся турбодизели объемом 1,5 и 2,0 литра, а так же 1,6 литровый бензиновый турбомотор Renault. Топ-модификация получит двухлитровый турбомотор мощностью 400 л.с. и систему полного привода. Так же будет доступна и гибридная версия. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая КПП и девятиступенчатый «автомат». Специально для китайского рынка будет выпускаться длиннобазная модификация седана, которая будет конкурировать с выпускающимся исключительно в Китае седаном BMW 1 серии.

В серийное производство седан пойдет в конце 2018 года, сразу после постановки на конвейер хэтчбека Mercedes-Benz A-класса третьего поколения. Этот автомобиль станет первой моделью построенной на обновленной модульной платформе MFA, которая так же ляжет в основу будущих седана и универсала Mercedes-Benz CLA, компактвэна B-класса и кроссовера GLA. Все они должны прибавить в габаритах и стать дороже предшественников. Выпуск седана и универсала Mercedes-Benz CLA будет налажен на трех заводах в Венгрии, Китае и Мексике.  

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Mercedes
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 19:25
Гость: Европеец

Вы скорее всего никогда не ездили в Мерседесе или другой хорошей машине.
30.12.2016, 15:47
Гость: Станичник

Если эта машина появится в России,её нужно закатать бульдозерами в асфальт,как пармезан и гусей.
30.12.2016, 15:38
Гость: Время Ч.

70-100 тысяч пробега и двигатель на помойку.
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