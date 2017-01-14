Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве на пяти улицах

Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве в конце января. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД. Новые указатели появятся на пяти столичных улицах. Это будут знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка». Их размеры будут уменьшены почти на четверть.

В эфире Радио «Комсомольская правда» автоэксперт Сергей Асланян объяснил, почему делать этого не нужно.

«Целесообразность в данном случае подменяется законностью, поскольку, во-первых,на этом можно хорошо заработать, во-вторых, это некое общественное движение, которое должно быть воспринято коллективным разумом как благо», - заявил автомобильный эксперт.

Он отметил, что если мешают знаки платной парковки, то не стоит подвергать реформе основные знаки, которые помогают движению.

«Мы жили при больших знаках, и они нам чего-то загораживали, а теперь будем жить при маленьких, и они нам ничего загораживать не будут. Это абсурд. Допускать этого нельзя ни в коем случае. Если хочется заняться дорожными знаками, то можно убирать их количество или те, которые мешают основным», - добавил Сергей Асланян.

После пилотного проекта новый формат могут распространить на весь город.