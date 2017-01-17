Спрос на Lada Granta в Германии вырос в три раза

Немецкая государственная организация Kraftfahrt-Bundesamt подвела итоги продаж новых автомобилей в Германии в 2016 году.



Фото с сайта lada.ru

В прошлом году немецкие дилеры продали 1686 автомобилей марки «Лада» - это на 43 процента больше, чем в 2015 году, сообщает сайт Wroom.ru.

Самой популярной моделью стала «Лада 4х4» (продано 1109 единиц), за ней идет автомобиль «Лада Гранта» (569 покупателей) Еще восемь автомобилей были отнесены в графу «прочие», предположительно, речь идет о «Калине».

Напомним, сейчас в Германии официально предлагаются 3-дверные внедорожники «4х4», седаны и хэтчбеки «Лада Гранта», а также универсалы и хэтчбеки «Калина». Самым доступным автомобилем является седан «Гранта» с восьмиклапанным мотором, стоимость которого начинается с отметки в 7000 евро.

В 2017 году на немецкий рынок должен выйти и седан «Лада Веста».