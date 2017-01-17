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Спрос на Lada Granta в Германии вырос в три раза

12:38 17.01.2017

Немецкая государственная организация Kraftfahrt-Bundesamt подвела итоги продаж новых автомобилей в Германии в 2016 году.


Фото с сайта lada.ru

В прошлом году немецкие дилеры продали 1686 автомобилей марки «Лада» - это на 43 процента больше, чем в 2015 году, сообщает сайт Wroom.ru.

Самой популярной моделью стала «Лада 4х4» (продано 1109 единиц), за ней идет автомобиль «Лада Гранта» (569 покупателей) Еще восемь автомобилей были отнесены в графу «прочие», предположительно, речь идет о «Калине».

Напомним, сейчас в Германии официально предлагаются 3-дверные внедорожники «4х4», седаны и хэтчбеки «Лада Гранта», а также универсалы и хэтчбеки «Калина». Самым доступным автомобилем является седан «Гранта» с восьмиклапанным мотором, стоимость которого начинается с отметки в 7000 евро.

В 2017 году на немецкий рынок должен выйти и седан «Лада Веста». 

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 20:28
гость

Важно не сколько купили, а сколько остались довольны покупкой! Тогда купят в следующий раз.
17.01.2017, 19:14
blog2038

Никогда Лада не была популярна в США, Лада в США даже не продавалась.
.
Лада продавалась в Канаде и в очень скромных колличествах и даже Юго был популярней чем Лада.
17.01.2017, 19:13
Крутой

Лада неплохая машина, и немцы это поняли. Конечно, если будет соответствующий сервис. Конечно, объёмы невелики, но соревноваться с Ауди, БМВ и Мерседесом мы не собираемся. Марок автомобилей сейчас великое множество. У каждой марки есть свой покупатель. Кого-то устраивает Лада, кому-то нужен самолёт. 7 т. Евро вполне приемлемая цена, машина того стоит.
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