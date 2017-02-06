Продажи Toyota Prius стартуют в марте

В России хэтчбек Toyota Prius не продается с прошлого года, хотя официально с российского рынка не уходил

В середине марта на российском рынке стартую продажи гибридного хэтчбека Toyota Prius четвертого поколения.

В России хэтчбек Toyota Prius не продается с прошлого года, хотя официально с российского рынка не уходил. Но после того, как в середине 2016 года году были распроданы последние остающиеся на складах автомобили, японцы только сейчас решились завезти новую партию. Российские Toyota Prius будут немного отличаться от гибридомобилей, продающихся в Японии, США и Европе. В первую очередь тем, что вместо литий-ионной батареи, машина получила более ёмкую и лучше переносящую низкие температуры никель-металлгидридную. Так же российские покупатели лишены такой опции, как солнечные панели на крыше, которые, например, могут заказать европейцы.

Разумеется, все поставляемые в Россию хэтчбеки будут оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Под капотом Toyota Prius располагается 1,8 литровый бензиновый двигатель, на пару с которым трудится электромотор. Совокупная мощностью гибридной силовой установки – 122 л.с., трансмиссия – вариатор, обещанный расход топлива – 3,5 литра на сто километров пробега. Комплектации и цены японцы назовут чуть позже, но автомобиль вряд ли будет стоить меньше 1,6 млн рублей. Что касается оснащения, то базовая версия имеет семь подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийную систему и камеру заднего вида.

Российский авторынок всегда очень прохладно относился к Toyota Prius – с 2009 года только 820 человек решились приобрести этот гибридомобиль, в то время как во всем остальном мире с 1997 года продано более 3,6 млн «приусов». И вряд ли ситуация на российском рынке изменится в лучшую сторону с приходом модели четвертого поколения, так как назвать доступным этот хэтчбек нельзя при всем желании.