«Беги или умри» сочли психологическим терроризмом

«Водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги, и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса»

Такая СМС-рассылка массово приходит на телефоны российских граждан. В тексте предупреждается о существовании некоей подростковой игры «Беги или умри». Однако специалисты склонны считать ситуацию целенаправленной провокацией, призванной посеять панику среди населения.

Информация о том, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководству ГИБДД, в частности, к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктору Нилову, в «связи с распространением в соцсетях игры «Беги или умри!», появилась во вторник.

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», – говорилось в обращении Кузнецовой, текст которого был опубликован на сайте уполномоченного.

В пресс-службе МВД объяснили, что информацию по детским ДТП пока еще требуется проанализировать. Однако, исходя из статистики ведомства, с января по ноябрь 2016 года наблюдалось хоть и незначительное, но снижение количества случаев наездов на несовершеннолетних по сравнению с 2015 годом: ДТП с участием детей-пешеходов стало меньше на 2,7%, а связанных с этим смертельных случаев – на 8,4%, случаев, приведших к травматизму – на 3,2%.

Мониторинг соцсетей на предмет выявления групп «Беги или умри» также не привел к серьезным результатам. В частности, в популярной у молодежи соцсети «ВКонтакте» действительно есть группы с соответствующим названием, однако ряд из них содержат философские высказывания «на каждый день», одна создана поклонниками компьютерных стрелялок. Есть также одна закрытая со 110 участниками, причем больше половины из них – взрослые, 20–30-летние на вид люди.

Один из читателей газеты ВЗГЛЯД направил в редакцию текст СМС-рассылки, которая сейчас приходит многим жителям России:

«Прислали из Департамента образования. Внимание родители и водители! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра «Беги или умри!» – говорится в этом послании. – Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колёса. РЕПОСТ, чтоб как можно больше водителей были в курсе, так мы не только спасем жизни детей, но и всю нашу семью обезопасим... Проведите беседу с детьми. УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПОМОГИТЕ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПЕРЕШЛИТЕ ДРУЗЬЯМ, у кого есть дети-подростки».

Что характерно, в регионах эту распространяющуюся по стране информацию восприняли неоднозначно. Например, на рязанском телеканале «Город» вышел сюжет, одна из героинь которого – автолюбительница – рассказала, что успела вовремя затормозить перед пробегавшими перед ней двумя школьниками (трое других, по ее словам, наблюдали за происходящим и смеялись), другая – о том, что сама принимала участие в подобных забавах, правда, 10 лет назад.

С другой стороны, сюжет красноярской телекомпании «Прима», напротив, показал, что СМС-информация об игре «Беги или умри!» является не более чем фальшивкой, цель которой – посеять панику среди родителей несовершеннолетних.

«Понять, что обман, можно по целому набору признаков, – убеждены авторы репортажа. – Все сообщения строятся по одной и той же схеме – указывается якобы достоверный источник, департамент образования. Дальше текст с заботой о нас с вами, но похожий на ваш самый страшный кошмар – попытка суицида в 38-й школе (видимо, в одном из вариантов рассылки упоминалась такая школа – прим. ВЗГЛЯД). В Красноярске не существует никакого департамента образования, есть только министерство и управления. Как нет на карте города и 38-й школы. Но даже если допустить, что рассылка пришла из другого города, то в тексте все равно нет ни единого указания на источник информации, который можно перепроверить. В краевом ГИБДД ни одного факта подобных игр не зафиксировано».

Журналисты сделали вывод, что «цель такого психологического терроризма – паника, которой подвергаются не сотни и не тысячи, а миллионы людей по всей стране».

Что характерно, в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка также сообщили, что запрос Анны Кузнецовой был сделан на основе сообщений родителей, получавших СМС аналогичного содержания.

«Я сам родитель и получал подобные сообщения, – рассказал сотрудник пресс-службы. – Аналогичного рода сигналы поступают к нам и на корпоративную почту. Если есть сигналы, мы должны реагировать, потому и был сделан запрос. Если факт подтвердится, то следующим шагом будет обращение в Роскомнадзор с требованием прекратить деятельность подобных групп. Будем реагировать исходя из того, имеется ли подобная угроза или нет».

Симптоматично, что к вечеру вторника информация о запросе в ГИБДД исчезла из ленты новостей сайта российского омбудсмена. Возможно, в аппарате Анны Кузнецовой решили дождаться данных ГИБДД.

«Мы, безусловно, как законодательная власть реагируем на все подобные случаи, – прокомментировала ситуацию председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. – Недавно делали запрос в МВД по поводу «групп смерти», хотим добиться, чтобы их создателей наказывали строже. И проблему с этой «игрой», если факт подтвердится, также не оставим без внимания».

В свою очередь общественный деятель, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы шестого созыва Илья Костунов признался, что впервые услышал об игре «Беги или умри!» из средств массовой информации.

«Конечно же, в первую очередь родители и педагоги должны интересоваться тем, чем занимаются дети, – убежден общественник. – Мониторить виртуальные и реальные угрозы, подключая правоохранителей. Мне кажется, будет не лишним начать проводить с детьми разъяснительные беседы на эту тему, не важно, является ли информация об этой игре правдивой или же рассчитанным на создание паники в обществе вбросом».

С таким подходом согласна и детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова, однако в разговоре с газетой ВЗГЛЯД она высказала убеждение, что вся история с СМС-рассылкой больше напоминает запланированную провокацию:

«Конечно, чтобы что-то утверждать наверняка, у меня недостаточно информации. Но и так понятно, что эти СМС рассчитаны не на детей, а на взрослых. Причем дети, увидев их, могут просто посмеяться, а вот взрослые серьезно занервничают. Ну что вы хотите, если современных людей может напугать даже сообщение о штормовом предупреждении? Мне кажется, начать нужно с того, чтобы отследить источник, из которого рассылается подобная СМС-рассылка».