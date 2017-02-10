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Названа дата начала производства самого дешевого электрокара Tesla

12:08 10.02.2017

В феврале текущего года компания Tesla запустит предсерийный выпуск электромобилей Model 3.


Tesla Model 3. Фото с сайта tesla.com

По информации агентства Reuters, ссылающегося на анонимный источник, для подготовки к началу производства на одну неделю будет закрыт завод компании в Калифорнии. Начало предсерийного выпуска намечено на 20 февраля.

Напомним, электромобиль Tesla Model 3 был представлен весной прошлого года. По словам производителя, он способен проехать до 350 километров на одном заряде аккумулятора, а до 100 километров в час автомобиль разгоняется менее чем за 6 секунд.

В год компания намерена выпускать 500 тысяч автомобилей. Стоимость Tesla Model 3 начнется с отметки в 35 тысяч долларов. 

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Электромобили
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 14:27
Роман

"Промышленников" (вы, вероятно, имели в виду рабочих, инженеров и пр. работающих в промышленности?) уничтожили не коммунисты, а либерасты, дорвавшиеся до власти в 1992 году...
И многоэтажные бараки появились задолго до коммунистов, причем внедрялись за рубежом, без всяких коммунистов...
Хрущев просто воплотил идеи французских архитекторов в нашу реальность...
10.02.2017, 13:56
А зад...ца

не примерзнет?
10.02.2017, 13:33
гость

А у нас зато е-мобиль ! )))))))))
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