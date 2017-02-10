Названа дата начала производства самого дешевого электрокара Tesla

В феврале текущего года компания Tesla запустит предсерийный выпуск электромобилей Model 3.



Tesla Model 3. Фото с сайта tesla.com

По информации агентства Reuters, ссылающегося на анонимный источник, для подготовки к началу производства на одну неделю будет закрыт завод компании в Калифорнии. Начало предсерийного выпуска намечено на 20 февраля.

Напомним, электромобиль Tesla Model 3 был представлен весной прошлого года. По словам производителя, он способен проехать до 350 километров на одном заряде аккумулятора, а до 100 километров в час автомобиль разгоняется менее чем за 6 секунд.

В год компания намерена выпускать 500 тысяч автомобилей. Стоимость Tesla Model 3 начнется с отметки в 35 тысяч долларов.