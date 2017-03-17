Госдума отменила право выбора между ремонтом и денежной выплатой по ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который делает ремонт основным видом возмещения ущерба по ОСАГО. За документ проголосовали 344 депутатов, против — 36, один депутат воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

После одобрения законопроекта Советом Федерации и подписания президентом, страховые компании будут выплачивать денежную компенсацию по ОСАГО только в ограниченном перечне случаев. При этом ремонт по направлению страховой будет проводиться по новым правилам и только новыми деталями.

Новый закон начнет работать, ориентировочно, с мая 2017 года. Он будет распространяться только на полисы ОСАГО, проданные после даты вступления в силу.

Страховые компании объяснили необходимость нового порядка возмещения по ОСАГО тем, что они терпят большие убытки от деятельности «криминальных автоюристов», которые добиваются больших денежных компенсаций в судах в результате мошеннических схем.