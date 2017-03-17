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Госдума отменила право выбора между ремонтом и денежной выплатой по ОСАГО

13:09 17.03.2017
Фото с сайта politros.com
Фото с сайта politros.com
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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который делает ремонт основным видом возмещения ущерба по ОСАГО. За документ проголосовали 344 депутатов, против — 36, один депутат воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

После одобрения законопроекта Советом Федерации и подписания президентом, страховые компании будут выплачивать денежную компенсацию по ОСАГО только в ограниченном перечне случаев. При этом ремонт по направлению страховой будет проводиться по новым правилам и только новыми деталями.

Новый закон начнет работать, ориентировочно, с мая 2017 года. Он будет распространяться только на полисы ОСАГО, проданные после даты вступления в силу.

Страховые компании объяснили необходимость нового порядка возмещения по ОСАГО тем, что они терпят большие убытки от деятельности «криминальных автоюристов», которые добиваются больших денежных компенсаций в судах в результате мошеннических схем.

Темы: Авто, Автоновости, Вопросы автострахования и ОСАГО
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 22:12
Гость: онв

Время поменяли два раза. Вы разве не почувствовали как у вас жизнь сразу в лучшую сторону изменилась?
Этот закон пролоббировали страховые компании. А что такое лоббирование если не таже самая коррупция?
17.03.2017, 22:10
Гость: 1

Что такое якобы "независимые" "автосервисы из списка страховых компаний" это мы знаем, проходили. Можно представить как они там будут чинить.
17.03.2017, 21:43
Гость: ответ на вопрос

увы таковых не найдете и не будет,ведь власти прислуживают капиталу а не народу
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