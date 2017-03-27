Названа дата начала производства универсала LADA Vesta SW

Ижевский автозавод начнет производство универсала LADA Vesta SW в июне 2017 года, сообщил глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин. При этом он не уточнил подробностей и планов завода по производству этой версии Vesta.

«На Ижевском автозаводе объем производства в стоимостном выражении увеличился в полтора раза. Этому способствовало расширение комплектации автомобилей существующего модельного ряда и рынков сбыта. В июне 2017 года планируется запуск производства универсала LADA Vesta SW», - отметил Тюрин, сообщает «Российская газета».

В начале 2017 года исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗ Ян Птачек рассказал, что продажи LADA Vesta, в том числе модификации Cross, начнутся во втором полугодии текущего года. Производство будет развернуто в Ижевске, а новые автомобили должны стать топ-версиями всего модельного ряда LADA.

По неофициальным данным, моторная гамма универсала Vesta останется такой же, что и у седана. В настоящее время LADA Vesta продается с бензиновыми двигателями 1,6л и 1,8л мощностью 106 и 122 л.с. соответственно.