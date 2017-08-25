На Кубани объявят траур по погибшим в ДТП с автобусом

В Краснодарском крае суббота 26 августа будет объявлена днем траура по погибшим в результате падения автобуса в море.

Представитель администрации региона рассказал РИА «Новости», что губернатора принял данное решение, но пока не подписал соответствующего распоряжения.

Инцидент произошел утром 25 августа. Автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», рухнул в море. Предполагается, что у него отказали тормоза. В списке погибших значатся 18 человек. Еще 33 рабочих спасены.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Власти региона пообещали выплатить по одному миллиону рублей родственникам жертв катастрофы, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

