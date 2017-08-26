Водители получат приоритет на круговых перекрестках

Водители, движущиеся по круговой полосе перекрестка, могут получить преимущемтво перед автомобилями, выезжающими на перекресток, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления правительства по внесению изменений в правила дорожного движения, разработанным Министерством внутренних дел.

Согласно действующим сейчас правилам ПДД, находящийся на перекрестке автомобилист пользуетя преимуществом перед машинами, выезжающими на такой перекресток. Но эти преимущества действуют при наличии знака «Круговое движение» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено».

В новом проекте постановления МВД предлагает исключить из правил данный пункт и ввести новый, который установит приоритет проезда перекрестка с круговым движением.