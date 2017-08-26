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Водители получат приоритет на круговых перекрестках

15:20 26.08.2017
Фото с сайта auto-lawyer.org
Фото с сайта auto-lawyer.org
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Водители, движущиеся по круговой полосе перекрестка, могут получить преимущемтво перед автомобилями, выезжающими на перекресток, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления правительства по внесению изменений в правила дорожного движения, разработанным Министерством внутренних дел.

Согласно действующим сейчас правилам ПДД, находящийся на перекрестке автомобилист пользуетя преимуществом перед машинами, выезжающими на такой перекресток. Но эти преимущества действуют при наличии знака «Круговое движение» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено».

В новом проекте постановления МВД предлагает исключить из правил данный пункт и ввести новый, который установит приоритет проезда перекрестка с круговым движением.

Темы: Вопросы организации дорожного движения, Правила дорожного движения, МВД России
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 21:32
эх

Кретин в любом месте найдет, второго такого же. Для жестянщиков как раз горе, что вакханалия знаков заменяется одним простым правилом. Сочувствую.
26.08.2017, 21:13
Прожектор перекрёстка

У нас многие водители не до сих пор не понимают, что при въезде на перекрёсток с круговым движением рулит светофор (при наличии). А тут такой "подарок" этим "асам".
С годами жестянщика вас и пробками на ровном месте!
26.08.2017, 20:56
Folle Blanche

Для любой хорошей вещи в России надо 30-50 лет.
Везьде в Европе работает простое правило - люди, входящие в здание пропускают в дверях выходящих из здания - то же правило и на круговых обьездах - угадайте почему.
...
Каждый месяц публикуется какая нибудь "новинка", которая в Европе уже десятки лет не нова.
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