АвтоВАЗ впервые примет участие в международной выставке «Comtrans 2017»

Lada впервые примет участие в международной выставке «Comtrans 2017», которая пройдет с 5 по 9 сентября в Москве.



Фото с сайта lada.ru

На стенде компании будут представлены новинка этого года Lada Vesta CNG, а также коммерческие автомобили: Lada Largus фургон, Lada 4x4 пикап и Lada Granta пикап.

Новинкой стенда станет модификация Lada Vesta для корпоративных клиентов - Lada Vesta CNG, вышедшая на российский рынок в июле 2017 года. Двухтопливный автомобиль можно заправлять как бензином, так и природным газом метаном. Использование метана позволяет в три раза снизить затраты на топливо, что особенно актуально для корпоративного транспорта. Стоимость Lada Vesta CNG начинается от 600 900 рублей с учетом государственной субсидии для газомоторного транспорта. Сегодня в дилерскую сеть уже переданы первые битопливные Lada для тестирования потенциальными корпоративными клиентами.

Lada Largus фургон представлен в двух модификациях: грузопассажирский автомобиль в стандартном заводском исполнении и фургон с увеличенной крышей. Напомним, что фургон Lada Largus пять раз подряд получал награду «Автомобиль года» в классе «Мини-фургоны».

На выставке также представлена одна из самых первых коммерческих моделей Lada - пикап на базе LADA 4х4. Сегодня выпускается широкий модельный ряд таких машин: от развозного пикапа до специального автомобиля для спасателей. На «Comtrans 2017» демонстрируется универсальная модификация с бортовой платформой.

Наряду с другими коммерческими версиями Lada 4х4 пикап выполнен на основе полурамной схемы. Кабина и приваренная к ней рама на рессорах являются оптимальным вариантом для грузоперевозок. В сравнении с обычной Lada 4х4, грузоподъемностью 325 кг, у пикапа она варьируется от 540 до 625 кг в зависимости от версии.

Аналогичную полурамную компоновку имеет еще одна коммерческая модель Lada, с которой можно познакомиться на выставке, пикап на базе Lada Granta с изотермическим фургоном и холодильной установкой. Грузоподъемность этого автомобиля - 720 кг, что в полтора раза выше, чем у базовой легковой модели.