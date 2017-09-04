В Москве выставлен на продажу автомобиль Брежнева

В Москве продается автомобиль «ЗИЛ», который мог принадлежать генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу.

Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.ru. В нем указывается, что мощность двигателя равна 303 л.с., а его объем - 6 литрам. Машина снабжена автоматической коробкой передач. Пробег лимузина составляет 10 тысяч километров.

Продавец оценил машину в 54 миллиона рублей. Он также готов обменять ее на недвижимость. При этом автор объявления не уточняет, имеются ли какие-либо документы, подтверждающие факт принадлежности автомобиля генсеку.

По различным данным, коллекция автомобилей Брежнева насчитывала от нескольких десятков до нескольких сотен машин. Большинство из них принадлежало аппарату партии, сообщает «Лента.ру». Коллекция была раздроблена после смерти Брежнева.

Ранее сообщалось о продаже в Санкт-Петербурге бронированного лимузина первого президента России Бориса Ельцина Mercedes-Benz S-Class. Машину приобрел неизвестный покупатель за 19,7 миллиона рублей.

