«Группа ГАЗ» представила автобус для Чемпионату Мира по футболу

«Группа ГАЗ» представила туристический автобус Cruise с автоматическими системами помощи водителю, разработанный специально к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, в рамках Международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS/17.



Фото с сайта gazgroup.ru

Автобус подходит как для туристических, так и для междугородных маршрутов большой протяженности.

Обновленный Cruise получил новый экстерьер, улучшенные пассажирские сидения с максимальными регулировками. Увеличена пассажировместимость с 47 до 51 чел. Автобус оснащен off-board-системой (удаленная диагностика состояния основных систем автобуса) и автоматическими системами помощи водителю ADAS (система контролирует движение в пределах полосы по разметке, экстренно тормозит автобус при опасном сближении с препятствием; система адаптивного круиз-контроля поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в том числе в условиях ограниченной видимости).

Автобус оснащен электронной системой управления подвеской с функцией подъема и опускания кузова для преодоления сложных участков дороги. Для комфорта при дальних перевозках в салоне установлены индивидуальные сервис-блоки для пассажиров, а объем багажных отсеков составляет 9 куб. м.

Новый Cruise имеет широкий набор опций: систему пожаротушения в моторном и багажных отсеках, датчики задымления в салоне, пять камер видеонаблюдения, Wi-Fi, бортовой навигационный связной терминал, обеспечивающий связь с диспетчерским пунктом, кондиционер с увеличенной мощностью до 40 кВт и др.

В базовую комплектацию автобуса входит двойной стеклопакет, системы «климат-контроль» и «круиз-контроль», бортовой компьютер, цифровой тахограф, элекрообогрев боковых стекол, автоматический привод управления коробкой передач Opticruise. Автобус изготовлен на шасси Scania с двигателем мощностью 400 л.с.

Автобусы Cruise, на базе которых разработана эта новинка, были задействованы в транспортном обслуживании Олимпийских и Паралимпийских Игр в Сочи. Серийное производство рестайлинговой модели Cruise будет вестись с 2018 года.