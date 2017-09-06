Злорадствовавший после гибели Бережной националист сам погиб в ДТП

Среди погибших в ДТП в Ровенской области политологов, возвращавшихся с антироссийской конференции в Польше, был юрист ВО «Свобода», ярый националист Алексей Куренной.

Об этом в своем блоге сообщил активист праворадикальной группировки С-14 Евгений Карась.

Политологи Александр Маслак, Александр Никаноров, Сергей Попов, а также журналист Владимир Карагяур, возвращались с конференции «Стратегия сотрудничества стран Междуморья в условиях гибридной войны». Их авто выехало на встречную полосу и врезалось в грузовик.

«Алексей Куренной» - неугомонный преподаватель из Могилянки, которого ненавидела вата и либеральные грантоеды. Несмотря на добрую душу, всегда был готов к участию в любом движе», - характеризует погибшего Карась.

Куренной известен своими акциями протеста против фирм с российским капиталом, петициями с требованием присвоить улицам, названным в честь советских деятелей, имена украинских националистов и так далее.

Примечательно, что еще не так давно, в начале августа Куренной злорадствовал по поводу гибели экс-депутата Рады Ирины Бережной в ДТП.

«Еще ПЯТЬ ЧАСОВ назад она что-то там планировала против украинства НА ПОНЕДЕЛЬНИК… Это сообщение и комментарии под ним - не издевательство над грешной душой погибшей - но призвано начать взвешенную корректную дискуссию на тему: куда и как нам, патриотам и собственно националистам Киева, двигаться дальше и что делать конкретно во внезапно изменившихся Небом условиях», - писал Куренной.