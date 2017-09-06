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Злорадствовавший после гибели Бережной националист сам погиб в ДТП

15:42 6.09.2017
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
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Среди погибших в ДТП в Ровенской области политологов, возвращавшихся с антироссийской конференции в Польше, был юрист ВО «Свобода», ярый националист Алексей Куренной.

Об этом в своем блоге сообщил активист праворадикальной группировки С-14 Евгений Карась.

Политологи Александр Маслак, Александр Никаноров, Сергей Попов, а также журналист Владимир Карагяур, возвращались с конференции «Стратегия сотрудничества стран Междуморья в условиях гибридной войны». Их авто выехало на встречную полосу и врезалось в грузовик.

«Алексей Куренной» - неугомонный преподаватель из Могилянки, которого ненавидела вата и либеральные грантоеды. Несмотря на добрую душу, всегда был готов к участию в любом движе», - характеризует погибшего Карась.

Куренной известен своими акциями протеста против фирм с российским капиталом, петициями с требованием присвоить улицам, названным в честь советских деятелей, имена украинских националистов и так далее.

Примечательно, что еще не так давно, в начале августа Куренной злорадствовал по поводу гибели экс-депутата Рады Ирины Бережной в ДТП.

«Еще ПЯТЬ ЧАСОВ назад она что-то там планировала против украинства НА ПОНЕДЕЛЬНИК… Это сообщение и комментарии под ним - не издевательство над грешной душой погибшей - но призвано начать взвешенную корректную дискуссию на тему: куда и как нам, патриотам и собственно националистам Киева, двигаться дальше и что делать конкретно во внезапно изменившихся Небом условиях», - писал Куренной.

Темы: ДТП, Автоновости
Источник: «Политнавигатор»
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 21:35
Дэн

то же самое мог сказать и сжато.. написал много но не читабельно и бессмысленно
06.09.2017, 20:41
Гость

"призвано начать взвешенную корректную дискуссию на тему: куда и как нам, патриотам и собственно националистам Киева, двигаться дальше и что делать конкретно во внезапно изменившихся Небом условиях»" - вообще-то там сами укажут путь, если сочтут нужным. Вот, например, если меня что-то волнует, то я даже не спрашиваю, что мне делать - мне просто даются подсказки, причем настолько явные, что даже тупой догадается. А если кому-то требуется дискуссия, то Небо определенно не заинтересовано ему помогать. Я даже скажу больше, если я совершила какой-то поступок, за которые мне может быть немного стыдно (сильно мне не бывает стыдно никогда, поскольку таких поступков я не совершаю в принципе - такие вещи я чувствую), то обязательно я увижу какой-нибудь знак, чтобы понять правильно я поступила или нет. И самое интересное, что иногда меня мучит совесть зря - несмотря ни на что, я все-таки поступаю правильно. Если же я все же немного накосячила, то с меня обязательно "вычтут". Поэтому, если у меня неприятности, и я что-то потеряла, то я уже даже особо не расстраиваюсь, поскольку понимаю, что это "плата" за мой не совсем благовидный поступок. Видите, никакая дискуссия совершенно не нужна - вам будет предоставлена вся необходимая информация, на основанию которой вы сами и будете принимать решение. Если решение правильное, с вами и дальше будут продолжать сюсюкаться, как с малым дитем, в противном случае - авария, болезнь - вообщем способов помочь принять вам правильное решение предостаточно
06.09.2017, 20:09
Вадик ТрюХан заболтал трёх

Приглашенные ведут себя так как им позволяют.
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