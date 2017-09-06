В Москве появится бесплатное тук-тук такси

С 16 сентября в Москве появится новый вид транспорта в Москве – тук-тук такси.

Воспользоваться им жители столицы смогут бесплатно.

По будням восемь таких такси будут курсировать в радиусе Бульварного кольца, а в выходные москвичи смогут добраться на них до ЦПКиО имени Горького, парка «ВДНХ» и «Сокольников». Отъезжают тук-тук такси от станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская» и в течение 8 часов курсируют ежедневно по запросам пассажиров.

Добавим, что тук-тук такси – это не только удобный способ добраться до места назначения, минуя пробки и давку в общественном транспорте, но и возможность принять участие в интересных конкурсах и выиграть полезные подарки от TUC, или просто подкрепиться хрустающими крекером в дороге и утолить голод.