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В Москве появится бесплатное тук-тук такси

16:37 6.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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С 16 сентября в Москве появится новый вид транспорта в Москве – тук-тук такси.

Воспользоваться им жители столицы смогут бесплатно.

По будням восемь таких такси будут курсировать в радиусе Бульварного кольца, а в выходные москвичи смогут добраться на них до ЦПКиО имени Горького, парка «ВДНХ» и «Сокольников». Отъезжают тук-тук такси от станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская» и в течение 8 часов курсируют ежедневно по запросам пассажиров.

Добавим, что тук-тук такси – это не только удобный способ добраться до места назначения, минуя пробки и давку в общественном транспорте, но и возможность принять участие в интересных конкурсах и выиграть полезные подарки от TUC, или просто подкрепиться хрустающими крекером в дороге и утолить голод.

Темы: Москва
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