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На выставке Comtrans 2017 представили новый грузовик КамАЗ

13:02 7.09.2017

В ходе пресс-конференции на выставке Comtrans 2017 генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин презентовал новейший грузовик с кабиной К5.


Фото с сайта rostec.ru

Новый КамАЗ-54901 является одним из ключевых проектов компании. Среди основных достоинств магистральных тягачей нового поколения - улучшенная эргономика, современные узлы и агрегаты, стильный дизайн.

Главное отличие нового автомобиля - его кабина. При ее создании была сделана ставка на удобство и комфорт водителя. Габариты кабины (расстояние от пола до потолка - 1980 мм, а внутренняя ширина – 2270 мм) позволяют разместить два спальных места. Органы управления и панель приборов находятся на расстоянии вытянутой руки, сидение с широким диапазоном регулировок, а бортовая информационная система оснащена 10-дюймовым сенсорным экраном.

Благодаря большим ступенькам и ручкам, очистка ветрового стекла становится простой и безопасной. Противотуманные фары с фонарями освещения поворотов (или без них) встроены в бампер.

Также грузовик КамАЗ-54901 оснащен новой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon и двигателем совершенно нового типа – рядным Р6, который соответствует лучшим мировым аналогам в своем классе. Рама автомобиля – из легких высокопрочных сталей, передняя ось – с увеличенной нагрузкой до 9 тонн. Также увеличена емкость топливных баков: один бак на 700 литров либо 2 бака на 1200 литров.

Темы: Автомобильный транспорт в России, КамАЗ
Источник: «Ростех»
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