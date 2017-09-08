В России изменят форму и размер автомобильных номеров

Росстандарт совместно с МВД начал работу над созданием нового национального стандарта для автомобильных номеров. Об этом сообщает "Коммерсант". Речь идет только об изменении внешнего вида регистрационных знаков, коды регионов останутся прежними.

В России могут уменьшить размер госзнаков для мотоциклов и сделать специальные номера для спортивных и классических автомобилей. Кроме того, специальные номера могут быть предусмотрены для машин американского и японского производства.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве писали о том, что разработчики реформы планируют отказаться от кодов региона в госзнаках и увеличить количество букв и цифр. Якобы даже велись разговоры о чипировании номеров. В ведомстве эту информацию опровергли.

Финальная редакция документа будет готова к маю 2018 года, сейчас проект находится на стадии обсуждения.