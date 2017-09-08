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В России изменят форму и размер автомобильных номеров

13:39 8.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Росстандарт совместно с МВД начал работу над созданием нового национального стандарта для автомобильных номеров. Об этом сообщает "Коммерсант". Речь идет только об изменении внешнего вида регистрационных знаков, коды регионов останутся прежними.

В России могут уменьшить размер госзнаков для мотоциклов и сделать специальные номера для спортивных и классических автомобилей. Кроме того, специальные номера могут быть предусмотрены для машин американского и японского производства.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве писали о том, что разработчики реформы планируют отказаться от кодов региона в госзнаках и увеличить количество букв и цифр. Якобы даже велись разговоры о чипировании номеров. В ведомстве эту информацию опровергли.

Финальная редакция документа будет готова к маю 2018 года, сейчас проект находится на стадии обсуждения.

Темы: Авто, Автоновости
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 19:30
Николя

Только один вопрос: зачем?
08.09.2017, 19:24
РЖГ

Всё при деле. Когда меняли благозвучное ГАИ на незнамо что и номера, говорили, что предприятия по выпуску новых принадлежат родственникам тогдашнего главного гаишника. Сейчас или деньжата закончились, или пришли новые и им нужны. Чтобы не делать, лишь бы не работать.
08.09.2017, 17:51
Евгений В

Властное ворье придумывает новые или поднимают очередные способы наживы. Новые номера, кому от этого станет лучше? Показатели аварийности изменятся или число жертв на дорогах уменьшится? А может это самая злободневная государственная задача?
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