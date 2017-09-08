Экологический сбор ударит по карману владельцев старых машин
Замена транспортного налога экологическим сбором негативно отразится на владельцах старых отечественных автомобилей. Об этом завил замглавы Минфина Илья Трунин, сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что размер действующего транспортного налога устанавливается в зависимости от мощности автомобиля. Чем мощнее авто, тем больше платит его хозяин. С экологическим сбором ситуация обратная – владельцам «Волг» или «Жигулей», особенно старых, придется платить больше, чем хозяевам «Мерседесов».
«Это серьезная проблема, которую я не знаю, как решать», - отметил представитель ведомства. По его мнению, для реализации такой инициативы экологическая ситуация в стране действительно должна быть серьезной.
Замминистра добавил, что ранее идею экологического сбора уже обсуждали в ведомстве, а также с Минпромторгом. Однако до каких-либо серьезных предложений дело так и не дошло.
Ранее СМИ сообщили, что Минтранс предложил упразднить транспортный налог и ввести вместо него ежегодный экологический собор. По замыслу ведомства, его размер должен рассчитываться на основе данных о выделении автомобилем углекислого газа, указанных в техпаспорте.