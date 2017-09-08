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Экологический сбор ударит по карману владельцев старых машин

20:01 8.09.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Замена транспортного налога экологическим сбором негативно отразится на владельцах старых отечественных автомобилей. Об этом завил замглавы Минфина Илья Трунин, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что размер действующего транспортного налога устанавливается в зависимости от мощности автомобиля. Чем мощнее авто, тем больше платит его хозяин. С экологическим сбором ситуация обратная – владельцам «Волг» или «Жигулей», особенно старых, придется платить больше, чем хозяевам «Мерседесов».

«Это серьезная проблема, которую я не знаю, как решать», - отметил представитель ведомства. По его мнению, для реализации такой инициативы экологическая ситуация в стране действительно должна быть серьезной.

Замминистра добавил, что ранее идею экологического сбора уже обсуждали в ведомстве, а также с Минпромторгом. Однако до каких-либо серьезных предложений дело так и не дошло.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс предложил упразднить транспортный налог и ввести вместо него ежегодный экологический собор. По замыслу ведомства, его размер должен рассчитываться на основе данных о выделении автомобилем углекислого газа, указанных в техпаспорте.
 

Темы: Россия, Автоновости, Налогообложение в России, Министерство транспорта РФ, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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08.09.2017, 23:45
Леха...

В деревня, один раз в год выезжающий за дровами УАЗик на учете не стоит, обычно...
08.09.2017, 22:48
mike

В деревне уазик раз в год ездит за дровами, он наверно дорого обойдется да?
08.09.2017, 22:40
За что же

нам напасть такая в России в виде тупых и продажных дуроломов- чиновников?
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