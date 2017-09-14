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Депутат предложил увеличить штраф для пешеходов

20:16 14.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой об увеличении вдвое размера штрафа для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности на дороге.

Он отметил, что с увеличением штрафов для водителей пешеходы стали вести себя беспечнее. Переходя дорогу по «зебре», они смотрят не по сторонам, а в телефоны, что может привести к опасной ситуации.

«Сейчас, когда мы снова увеличиваем штраф для водителей, эти риски возвращаются к нам, они становятся еще больше», - цитирует депутата РИА «Новости».

Лысаков отметил, что подход к ужесточению ответственности должен быть сбалансированным. Необходимо строже наказывать всех участников уличного движения. По его мнению, повышение штрафа с 500 рублей до тысячи будет дисциплинировать пешеходов.

Ранее стало известно, что комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение размера штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов на переходах.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Проблемы пешеходов на дорогах, Штрафы и санкции за нарушения ПДД, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2017, 22:28
Гость: прохожий

И чего так взбудоражились? Ходите по правилам и штраф платить не нужно))) Всё очень просто, вежливо и правильно.
14.09.2017, 21:45
Гость: путник

Из какой партии этот "изобретатель"?
14.09.2017, 21:33
Гость: Да и вообще

Тех, кто не хочет покупать священные иномарки надо в турму сажать! За нанесение ущерба лошадиным силам народного хозяйства! Вредительство прям какое-то.
Все комментарии (9)
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