Депутат предложил увеличить штраф для пешеходов

Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой об увеличении вдвое размера штрафа для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности на дороге.

Он отметил, что с увеличением штрафов для водителей пешеходы стали вести себя беспечнее. Переходя дорогу по «зебре», они смотрят не по сторонам, а в телефоны, что может привести к опасной ситуации.

«Сейчас, когда мы снова увеличиваем штраф для водителей, эти риски возвращаются к нам, они становятся еще больше», - цитирует депутата РИА «Новости».

Лысаков отметил, что подход к ужесточению ответственности должен быть сбалансированным. Необходимо строже наказывать всех участников уличного движения. По его мнению, повышение штрафа с 500 рублей до тысячи будет дисциплинировать пешеходов.

Ранее стало известно, что комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который предусматривает повышение размера штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов на переходах.

