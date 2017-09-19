Названы цены на Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

В салонах официальных дилеров Lada начался прием заказов на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Стоимость автомобиля начинается от 639 900 рублей за версию в комплектации Comfort.



Фото с сайта lada.ru

В каждой из комплектаций предусмотрена регулировка руля по высоте и вылету, регулировка сиденья водителя по высоте, а также поясничной опоры спинки кресла водителя, кондиционер или климат-контроль, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистема с управлением на рулевом колесе или мультимедиасистема, плафон освещения второго ряда сидений.

Модели получили интегрированные рейлинги на крыше, антенну типа «акулий плавник», складывающуюся в пропорции 40/60 спинку заднего сиденья, центральный подлокотник с боксом для хранения, USB-разъем и розетку 12V для задних пассажиров и круиз-контроль с управлением на рулевом колесе. Объем багажного отделения, включая нишу, расположенную над аркой правого колеса, составляет 480 л (до полки-шторки), а при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) - 825 л.

Начиная с комплектации Comfort, в автомобилях присутствуют две подушки безопасности, система электронного контроля устойчивости с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, ЭРА-ГЛОНАСС, парктроник, дневные ходовые огни, а также противоугонная сигнализация и запираемый лючок бензобака.

Начиная с версии Comfort, на Lada Vesta SW доступны силовые агрегаты: 1.6л МКП, 1.6л АМТ, 1.8л МКП и 1.8л АМТ. На всех версиях с 1.8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза. Стоимость Lada Vesta SW в комплектации Comfort начинается от 639 900 рублей. Дополнительно можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. Автомобиль с этими опциями предлагается по цене от 662 900 рублей.

Lada Vesta SW в комплектации Luxe стоит от 702 900 рублей. Дополнительно на этой версии устанавливаются боковые подушки безопасности в спинках передних сидений, датчик дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей. Также данная комплектация отличается более контрастной отделкой интерьера.

В комплектации Luxe предусмотрен пакет Multimedia, включающий камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигатором и 7-дюймовым экраном. Автомобиль в таком исполнении доступен по цене от 726 900 рублей.

В пакет Prestige входят усиленная тонировка задних стекол и стекла двери задка, атмосферная подсветка интерьера, задний подлокотник, обогрев задних сидений, мультимедиасистема с навигацией и камера заднего вида. LADA Vesta SW в комплектации Luxe с пакетом Prestige доступна для заказа по цене от 744 900 рублей.

Lada Vesta SW Cross предлагается в комплектации Luxe стоимостью от 755 900 рублей. Набор систем для обеспечения комфорта и безопасности состоит из 4 подушек безопасности (фронтальных и боковых), системы электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонки, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатого обогрева передних сидений, электропривода и электрообогрева наружных зеркал, обогрева лобового стекла, парктроника, климат-контроля, охлаждаемого перчаточного ящика, круиз-контроля, мультифункционального рулевого колеса, аудиосистемы. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

На Lada Vesta SW Cross устанавливаются двигатели 1,6 и 1,8 л. Автоматизированная трансмиссия доступна только на автомобиле с двигателем 1.8л.

Для модели разработаны два пакета опций.

Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков). Lada Vesta SW Cross в этом исполнении доступна по цене от 779 900 рублей.

В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. Lada Vesta SW Cross с двигателем 1.6 л и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем 1.8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. Автоматизированная трансмиссия обойдется в дополнительные 25 000 руб.

Для обеих моделей предусмотрена широкая палитра цветов окраски кузова: 9 - для Lada Vesta SW и 10 - для Lada Vesta SW Cross. Доплата за металлизированный цвет - 12 тысяч рублей, а эксклюзивный бежевый металлик ''Карфаген'' стоит 18 тысяч рублей.