Nissan прокомментировал выход из состава акционеров АвтоВАЗа

Французский автоконцерн Renault выкупил 9,15% акций АвтоВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО "АвтоВАЗ"). Сумма сделки составила 45 млн евро.

На конец 2016 года 73,3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17,55% - у госкорпорации "Ростех", 9,15% - у Nissan International Holding B.V. Таким образом, пишет "Коммерсант", Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа.

"Эта операция является частью процесса рекапитализации АвтоВАЗа, возглавляет который группа Renault от лица членов альянса. Она не повлияет ни на баланс прав при голосовании, ни на действующие производственные проекты всех трех компаний. Renault, Nissan и Mitsubishi работают над созданием синергий между партнерами, особенно в России, где все три компании и их шесть брендов (Lada, Renault, Nissan, Infiniti, Datsun и Mitsubishi) имеют лидирующую позицию с долей рынка на конец 2016 года в размере 33,4%".

Как заверили корреспондента "Автостат" в представительстве Niisan, на текущие производственные проекты данный процесс никакого влияния не окажет. В российском офисе подтвердили, что в настоящее время производство Sentra и Tiida в Ижевске приостановлено. Между тем, автомобили Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO производятся в Тольятти, кроссовер Nissan Terrano - на московском заводе "Renault Россия", а кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano - на петербургском заводе "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

"Планы производства мы традиционно не комментируем, по мере принятия решения сообщим", - сказали в российском офисе Nissan.