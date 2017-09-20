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Nissan прокомментировал выход из состава акционеров АвтоВАЗа

14:44 20.09.2017
Логотипа Lada. Изображение с сайта lada.ru
Логотипа Lada. Изображение с сайта lada.ru
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Французский автоконцерн Renault выкупил 9,15% акций АвтоВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64,6% акций ПАО "АвтоВАЗ"). Сумма сделки составила 45 млн евро.

На конец 2016 года 73,3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17,55% - у госкорпорации "Ростех", 9,15% - у Nissan International Holding B.V. Таким образом, пишет "Коммерсант", Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа.

"Эта операция является частью процесса рекапитализации АвтоВАЗа, возглавляет который группа Renault от лица членов альянса. Она не повлияет ни на баланс прав при голосовании, ни на действующие производственные проекты всех трех компаний. Renault, Nissan и Mitsubishi работают над созданием синергий между партнерами, особенно в России, где все три компании и их шесть брендов (Lada, Renault, Nissan, Infiniti, Datsun и Mitsubishi) имеют лидирующую позицию с долей рынка на конец 2016 года в размере 33,4%". 

Как заверили корреспондента "Автостат" в представительстве Niisan, на текущие производственные проекты данный процесс никакого влияния не окажет. В российском офисе подтвердили, что в настоящее время производство Sentra и Tiida в Ижевске приостановлено. Между тем, автомобили Nissan Almera, Datsun on-DO и mi-DO производятся в Тольятти, кроссовер Nissan Terrano - на московском заводе "Renault Россия", а кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano - на петербургском заводе "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

"Планы производства мы традиционно не комментируем, по мере принятия решения сообщим", - сказали в российском офисе Nissan.

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 20:33
Евгений В

Российскими ресурсами начали торговать уже западные "инвесторы", так из Красноярского края ушла французская фирма по производству молока, кому продала свои акции, говорят какой то московско , уто у вместо нее .
20.09.2017, 19:56
Махмут

"Всего 25 миллионов долларов за почти 10% акции этой фирмы ???"
- За время образования альянса стоимость акций "АВТОВАЗ" упала в 25 раз потому, что численность работающих упала в 4 раза, программа выпуска автомобилей ЛАДА снизилась в 7 раз, уничтожены 60% производственных мощностей, Часть затрат на производство "логанов" Рено переносит на себестоимость "лад", оборудование по выпуску Лада Веста и Лада Хряк было присвоено Рено, оборудование закупленное на деньги бюджета РФ для выпуска Лада-хряк-кросс доставлено к месту монтажа и уже 3 года гниёт без дела в контейнерах, ежегодный убыток компании при управлении ею великим и эффективным менеджером Бу Андерсоном составил 74 млрд. рублей.
15 лет назад заводу обещали достойную смерть в конкурентной борьбе с иномарками. Но завод выжил и тогда правительство его решило продать конкурентам. Под радостное улюлюкание диванных патриотов. Так что пора открывать шампанское господа. Есть повод для веселья.
20.09.2017, 17:58
Константин

10.06.2009.
Верховный Суд США одобрил слияние Крайслера с итальянским Фиатом, чем отклонил требование строительной корпорации и пенсионного фонда штата Индиана заблокировать сделку. Конгресс США продолжает тщательно отслеживать реструктурирование автогигантов Крайслер и GM.
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