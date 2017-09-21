Правительство может повысить утилизационный сбор для автомобилей

Минфин заложил в проект бюджета индексацию утилизационного сбора на автомобили, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. С 1 января 2018 года он может вырасти на 15%.

Это принесет федеральному бюджету дополнительно более 28 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости». Правительство 18 сентября уже в целом одобрило подготовленный Минфином проект бюджета, при этом премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 22 сентября доработать документ для последующего внесения в Госдуму.

Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 году должны вырасти на 58,4 млрд рублей до 223,4 млрд, в 2019 году – до 259,8 млрд, в 2020 году – до 267,9 млрд рублей.

Помимо индексации эти цифры учитывают прогноз роста производства и импорта транспортных средств и введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%, говорится в пояснительной записке.

Основная причина предыдущей и предполагаемой новой индексации – желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО, поясняют сотрудники двух автоконцернов.

Напомним, утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации.

После критики со стороны Евросоюза с 2014 года сбор начали платить все, но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами. В 2016 году правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.

Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке, считают участники отрасли. По их мнению, индексация сбора также приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 год упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей.