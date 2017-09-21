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На сайте Мэра Москвы появилась возможность проверить историю автомобиля

12:50 21.09.2017
Скриншот сайта mos.ru
Скриншот сайта mos.ru
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До недавнего времени проверка автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Для удобства горожан все сервисы этого портала до конца года перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы.

С помощью сервиса можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске. Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.

Чтобы посмотреть детальную историю машины, нужно зайти в раздел «Услуги» - «Личный транспорт» - «Покупка, продажа, учет авто и мото» - «Проверка ТС по VIN и госномеру».

Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля.

Темы: Сайты
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