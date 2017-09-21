На сайте Мэра Москвы появилась возможность проверить историю автомобиля

До недавнего времени проверка автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Для удобства горожан все сервисы этого портала до конца года перенесут на официальный сайт Мэра и Правительства Москвы.

С помощью сервиса можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске. Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.

Чтобы посмотреть детальную историю машины, нужно зайти в раздел «Услуги» - «Личный транспорт» - «Покупка, продажа, учет авто и мото» - «Проверка ТС по VIN и госномеру».

Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля.