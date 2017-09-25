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Участники массовых ДТП будут получать прямое возмещение убытков по ОСАГО

10:40 25.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, которые устанавливают новые правила обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП с участием более чем двух автомобилей, пишет «Интерфакс».

По словам главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, теперь система прямого возмещения убытков действует в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. «То есть в этих случаях потерпевшие обязаны обращаться в свою страховую компанию. Это правило действует, если не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП», - рассказал он.

Ранее система прямого возмещения убытков действовала только, если участниками аварии были только два автомобиля. Страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда за компенсацией этих расходов. Прямое возмещение убытков возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Вопросы автострахования и ОСАГО
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 13:48
Гость: Странная статья.

Вообще-то участник ДТП застрахованный ОСАГО и не являющийся виновником аварии получает возмещение ущерба в компании которая его застраховала ТОЛЬКО, если ДТП оформлено по европротоколу, т.е. ущерб не превышает 50 тыс и нет пострадавших в ДТП.
В остальных случаях за возмещением ущерба следует обращаться в страховую компанию ВИНОВНИКА ДТП.
Я с этим уже столкнулся.
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