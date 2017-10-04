К строительству платной дороги в Москве привлекут арабских инвесторов

Дублер Кутузовского проспекта, который станет первой платной дорогой в Москве, построят совместно с арабскими инвестиционными фондами. Об этом рассказали источники «Ведомостей». Заинтересованность суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) этим проектом подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Ожидается, что саудовский фонд войдет в капитал управляющей компании «Лидер», которая занимается проектированием дороги. О сделке, как ожидается, объявят во время визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву, который начнется 4 октября.

По информации издания, в строительстве также может принять участие фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что дублер Кутузовского проспекта создается исключительно на частные деньги.

Платный дублер Кутузовского проспекта должен пройти от «Москва-сити» до МКАД, где он состыкуется с платным участком трассы М-1 в обход Одинцово.

В октябре 2017 года заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в очередной раз заявил, что работы на дублере начнутся до конца 2017 года, а саму трассу завершат в 2019 году.

В 2013 году проект оценивали в 60 миллиардов рублей. Три года спустя Хуснуллин заявил, что объем частных инвестиций составит около 40 миллиардов рублей. Окупаться платная дорога будет около 30 лет.