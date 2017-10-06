КамАЗ разрабатывает беспилотный мини-автобус будущего

КамАЗ совместно с Научно-исследовательским центром НАМИ работают над созданием беспилотного автобуса «Шатл».



Фото с сайта kamaz.ru

Уникальная новинка была впервые представлена в прошлом году в рамках Московского международного автосалона и вызвала огромный интерес. «Шатл» может стать основой принципиально новой системы общественного транспорта.

В отличие от традиционных автобусов с утвержденными маршрутами, «Шатл» будет способен прокладывать маршрут в режиме реального времени. С помощью специального мобильного приложения можно задать точку назначения, а сведения о местонахождении пассажира система получает из геоданных телефона.

При заказе машины можно также самостоятельно выбрать ее функционал: такси или транспортное средство коллективного пользования. Как считают эксперты, отсутствие остановок общественного транспорта и фиксированных маршрутов позволит со временем избавиться от пробок, поскольку количество личных автомобилей на улицах значительно уменьшится.

Длина беспилотного мини-автобуса – 4,6 м, ширина – 2 м, высота – 2,5 м. Футуристический кузов, выполненный из композитов на металлическом основании, может вместить 12 пассажиров (включая 6 сидячих мест). Для удобства посадки-высадки раздвижные двери открываются с обеих сторон. В салоне есть небольшие плазменные экраны, на которых может демонстрироваться маршрут следования и другая полезная информация.

Производить серийные экземпляры «Шатла» в будущем планируется на мощностях КамАЗа, который в данном проекте выступает главным индустриальным партнером. В создании «Шатла» востребован большой опыт челнинского автогиганта в сфере производства автобусов и разработки автомобилей с автономным управлением. Пока КамАЗ совместно с НАМИ продолжают научно-исследовательские работы по проекту, а также проводят пилотную эксплуатацию «Шатла».

Как отмечают специалисты отрасли, дело не только в создании беспилотника. Нужна инфраструктура и изменения в законодательстве – в настоящее время в России отсутствует правовая база для движения беспилотных транспортных средств по дорогам общего пользования. Поэтому первым шагом будет использование подобного транспорта на территории закрытых объектов. Считается, что сначала беспилотные автобусы должны появиться в бизнес-парках, выставочных центрах, наукоградах, музейных комплексах, аэропортах.