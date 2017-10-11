Госдума повысила штрафы за непропуск пешеходов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный кабмином законопроект об увеличении штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с ним за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, которые пользуются преимуществом в движении (не касается водителей транспортных средств), автомобилистам будет грозить штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Ранее в Думе высказывали предложение об увеличении штрафов и для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности при пересечении проезжей части. По мнению депутатов, это уравняет ответственность участников дорожного движения.

