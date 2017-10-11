]]> ]]>
Главная Авто Новости

Госдума повысила штрафы за непропуск пешеходов

18:45 11.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный кабмином законопроект об увеличении штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с ним за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, которые пользуются преимуществом в движении (не касается водителей транспортных средств), автомобилистам будет грозить штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Ранее в Думе высказывали предложение об увеличении штрафов и для пешеходов, которые не заботятся о собственной безопасности при пересечении проезжей части. По мнению депутатов, это уравняет ответственность участников дорожного движения.
 

Темы: Россия, Автоновости, Законотворческая деятельность в России, Штрафы и санкции за нарушения ПДД, Государственная Дума РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.