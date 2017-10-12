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Опубликованы правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов

10:50 12.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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На официальном портале правовой информации был опубликован приказ МВД №664 - финальная версия административного регламента, в котором прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов.

Данный регламент вступает в силу 20 октября 2017 года. Согласно документу, руководители подразделений ДПС теперь смогут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. В частности, в документе отмечается, что "место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС".

Согласно регламенту, при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна всем участникам дорожного движения. Также в документе сообщается, что сотруднику полиции можно будет предъявить как бумажный полис ОСАГО, так и электронный, но в распечатанном виде.

Кроме того, с 20 октября передавать инспектору документы необходимо будет не только без обложки, как это предусмотрено сейчас, но также и без каких-либо «удерживающих устройств» (например, железных цепочек, которыми некоторые водители привязывают права, чтобы инспектор не забрал их для проверки в патрульную машину).

Также уточняется процедура проверки водителя на состояние опьянения: если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы обязаны вернуть водителя к автомобилю.

Инспекторы также смогут использовать «специальные технические средства» (прежде всего камеры), принадлежащие не только государству, но также и «муниципальным органам, общественным объединениям и организациям».

По словам эксперта по безопасности движения юриста Катерины Соловьевой, из регламента следует, что инспекторы смогут проверять документы не только у водителей, но и вообще у всех граждан, сообщает «Коммерсант».

Часть изменений носит технический характер. Например, из регламента убрали возможность изъятия водительских прав и снятие номеров – данные меры ранее уже исключены из законодательства и не применяются.  

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 11:21
Гость: Владимир

Эта контора продолжает заниматься идиотизмом! Вместо того, чтобы создавать условия быстрого и безопасного передвижения, они продолжают создавать условия для эффективной ловли нарушителей всего и вся!!!
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