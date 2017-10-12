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МВД решило не запрещать инспекторам ГИБДД курить при общении с водителями

10:54 12.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство внутренних дел утвердило новый административный регламент, который описывает работу инспекторов ГИБДД. Документ опубликован и вступит в силу 20 октября 2017 года.

Как отмечает «Коммерсант», по сравнению с представленной для общественного обсуждения версией документ практически не изменился.

При этом из регламента пропал запрет на курение при общении инспектора с водителем. В действующем регламенте его также не было, но МВД планировало запретить курение на стадии обсуждения проекта.

Теперь инспектор также сможет остановить автомобиль для проверки документов не только на стационарном посту. А если водителя отправляют на медицинское освидетельствование, то при отрицательном результате полицейские будут обязаны вернуть его к машине.

В форме протокола об административном правонарушении добавили пункт о том, что водителя можно, по его желанию, уведомить о месте и времени дела по SMS.

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, ГИБДД России, МВД России
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 11:05
Гость: Не надо останавливаться на достигнутом.

Курить инспектору можно?
Но какой же кайф в курении,если перед эти рюмашку не хлопнуть?
Разрешить инспектору выпивать при общении с водителем!
пс
и о плотских утехах во время несения нашей и опасной и трудной то же надо озаботиться законодательно-на посту тяжко без хорошей и отзывчивой женщины инспектору с сигареткой и бодрящим напитком,особенно во время разговора с водителем...
12.10.2017, 11:03
Гость: Skeptik

Почему бы не строить дороги вместо содержания ГАИ
12.10.2017, 11:02
Гость: Skeptik

А еше им можно во время задержания пациентов
пить кофе, алкоголь и заниматься сексом
Как то живут некоторые страны без ГАИшников
Все комментарии (4)
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