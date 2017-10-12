МВД решило не запрещать инспекторам ГИБДД курить при общении с водителями

Министерство внутренних дел утвердило новый административный регламент, который описывает работу инспекторов ГИБДД. Документ опубликован и вступит в силу 20 октября 2017 года.

Как отмечает «Коммерсант», по сравнению с представленной для общественного обсуждения версией документ практически не изменился.

При этом из регламента пропал запрет на курение при общении инспектора с водителем. В действующем регламенте его также не было, но МВД планировало запретить курение на стадии обсуждения проекта.

Теперь инспектор также сможет остановить автомобиль для проверки документов не только на стационарном посту. А если водителя отправляют на медицинское освидетельствование, то при отрицательном результате полицейские будут обязаны вернуть его к машине.

В форме протокола об административном правонарушении добавили пункт о том, что водителя можно, по его желанию, уведомить о месте и времени дела по SMS.