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Минпромторг продлит автомобильные программы на 2018 год

21:57 18.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут продолжены в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В ведомстве отметили, что в текущем году распределение средств по этим программа уже завершено. Решение об их продолжении принято в связи с высоким интересом населения. По данным ведомства, за время действия программ продано 48 тысяч машин. «По оценке кредитных организаций, заложенный на 2017 год целевой показатель в 58 тыс. проданных автомобилей будет достигнут уже на текущей неделе», - цитирует агентство сообщение министерства.

В Минпромторге добавили, что в настоящее время обсуждается вопрос об увеличении госфинансирования по указанным программам. В ведомстве также сообщили, что рассматривают эти программы в качестве ключевых мероприятий по поддержке спроса на продукцию автопрома.

«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предусматривают возможность покупки машин определенными категориями граждан со значительной скидкой при соблюдении некоторых условий.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года рост автомобильного производства составил 20,8%, а рынка – почти 12% по сравнению с прошлым годом.
 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Авторынок и продажи автомобилей, Министерство промышленности и торговли РФ
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