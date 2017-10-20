Госдума расширила полномочия судебных приставов

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий судебным приставам задерживать должников по алиментам.

Сейчас должники часто не являются по вызову пристава, поэтому служба не может составить протоколы, а неплательщики в итоге избегают ответственности. А задержать их так, как других нарушителей, приставы не имеют права, и им приходится обращаться за помощью к полиции.

Предлагаемые поправки дают приставам право задерживать должников по алиментам. Идею положительно оценили в комитете по госстроительству и законодательству. "Это позволит защитить права наиболее социально уязвимых категорий граждан: детей, одиноких матерей, инвалидов, пенсионеров и других", – сказал глава комитета Павел Крашенинников, который является одним из авторов проекта. Теперь, когда законопроект прошел три чтения в Госдуме, ему предстоит получить одобрение Совфеда и Президента.

Это не единственный законопроект, направленный на обеспечение своевременной выплаты алиментов. Так, в начале октября Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) и ФЗ "Об исполнительном производстве". Поправки предполагают признание безвестно отсутствующими должников по алиментам, которых не удалось найти в течение года.