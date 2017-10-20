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Госдума расширила полномочия судебных приставов

10:36 20.10.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий судебным приставам задерживать должников по алиментам.

Сейчас должники часто не являются по вызову пристава, поэтому служба не может составить протоколы, а неплательщики в итоге избегают ответственности. А задержать их так, как других нарушителей, приставы не имеют права, и им приходится обращаться за помощью к полиции.

Предлагаемые поправки дают приставам право задерживать должников по алиментам. Идею положительно оценили в комитете по госстроительству и законодательству. "Это позволит защитить права наиболее социально уязвимых категорий граждан: детей, одиноких матерей, инвалидов, пенсионеров и других", – сказал глава комитета Павел Крашенинников, который является одним из авторов проекта. Теперь, когда законопроект прошел три чтения в Госдуме, ему предстоит получить одобрение Совфеда и Президента.

Это не единственный законопроект, направленный на обеспечение своевременной выплаты алиментов. Так, в начале октября Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) и ФЗ "Об исполнительном производстве". Поправки предполагают признание безвестно отсутствующими должников по алиментам, которых не удалось найти в течение года.

Темы: Федеральная служба судебных приставов РФ
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 16:00
Гость: 1

Тогда клиента посадят за нападение на пристава. А не начнёт кулаками махать - пристав скажет что махал и клиента посадят. Или вы думаете в силовых службах люди аналогичные артистам из советских фильмов? Вы просто не сталкивались с полицаями - там бывшая школьная гопота работает.
20.10.2017, 13:04
Гость: Трезвый

Это очень слабо.Нужно судебным приставам разрешить сажать должников в долговую яму и организовать публичную их порку на городских площадей со спущенными штанами.
20.10.2017, 12:41
Гость: Федя1

Каждая госслужба мечтает о законе с правом расстрела на месте
и переписывании имущества жертвы на себя.
Все они плавненько к этому движутся. Через какое-то время
народ устраивает кровавую революцию и обнуляет все эти законы.
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