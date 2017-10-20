Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о «народных инспекторах»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внедрении института «народного инспектора» в целях повышения безопасности дорожного движения.

Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Законопрект подготовлен МВД России и рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 октября 2017 года.