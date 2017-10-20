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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о «народных инспекторах»

09:13 20.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внедрении института «народного инспектора» в целях повышения безопасности дорожного движения. 

Законопроектом предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

 Законопрект подготовлен МВД России и рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 5 октября 2017 года.

Темы: Безопасность на дорогах, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 14:06
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю. Защищать этих стукачей(чек) будет закон, как и дружинников в USSR, которые у подвыпившых граждан(ок) карманы обшаривали, часы снимали и потом в милицию сдавали. За это они получали "значки" и 4(четыре) дня к отпуску.)))
20.10.2017, 13:41
Гость: Ганс

"Если введут такое стукачество"

Хотим жить как люди, но когда дело касается действий, то начинаем весь этот стон с криминальным жаргоном. Мне больше по душе когда высокого чиновника в Эстонии оштрафовали на 1000 евро за нарушение ПДД, когда ВСЕ равны перед законом. Отморозков, конечно, это не остановит, но количество уродов за рулем сократится.
20.10.2017, 13:35
Гость: Ганс

"Но тут возникает другой вопрос кто их будет защищать от гнева оштрафованных"

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Рф.
Если серьезно, то я не понимаю такое вялое отношение исполнительной власти к сбору штрафов с нарушителей ПДД. Сотни тысяч нарушений сходят с рук оголтелым жиповодам.
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