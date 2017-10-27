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Житель Ахтубинска устроил ДТП по пути на экзамен в ГИБДД

18:00 27.10.2017
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
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Житель Астраханской области совершил наезд на пешехода, когда направлялся в ГИБДД для сдачи экзамена на права.

Инцидент произошел в Ахтубинске. Молодой человек, двигаясь задним ходом на легковом автомобиле, сбил девочку 2004 года рождения, а после этого протаранил остановку. Не оказав помощь ребенку, он скрылся с места происшествия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону.

Получившая ушибы девочка запомнила номер и приметы автомобиля и сообщила их полиции. В результате 20-летний нарушитель был задержан. Правоохранители установили, что после сдачи теоретической части экзамена на получение прав, он направлялся на полигон для прохождения практической части.

Виновнику ДТП грозит штраф в 15 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток за вождение буз прав и оставление места происшествия. Кроме того, еще проводится административное расследование по факту наезда на пешехода.
 

Темы: Россия, Астрахань, ДТП, Происшествия, МВД России
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