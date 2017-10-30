Медведев внес изменения в правила проезда при круговом движении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 октября подписал постановления о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД), включающие в себя приоритет перекрёстков с круговым движением и особую разметку для перекрёстков, сообщает сайт правительства.

ПДД дополнены пунктом 13.11 «При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку». Новый пункт приводит к единому виду правила проезда круговых перекрёстков, поскольку до этого схема движения могла отличаться на каждом из них с учётом установленных знаков.

Второе подписанное главой правительства постановление касается новой диагональной разметки «вафельница» на перекрестках. «Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах», — отметил Медведев, добавив, что «в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток». «Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — заметил он, пояснив, что это правило «призвано навести порядок» на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто образуются заторы, «возникающие далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения».