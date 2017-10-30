]]> ]]>
Главная Авто Новости

Медведев внес изменения в правила проезда при круговом движении

14:38 30.10.2017
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 октября подписал постановления о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД), включающие в себя приоритет перекрёстков с круговым движением и особую разметку для перекрёстков, сообщает сайт правительства.

ПДД дополнены пунктом 13.11 «При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку». Новый пункт приводит к единому виду правила проезда круговых перекрёстков, поскольку до этого схема движения могла отличаться на каждом из них с учётом установленных знаков.

Второе подписанное главой правительства постановление касается новой диагональной разметки «вафельница» на перекрестках. «Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах», — отметил Медведев, добавив, что «в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток». «Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — заметил он, пояснив, что это правило «призвано навести порядок» на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто образуются заторы, «возникающие далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения».

Темы: Авто, Автоновости, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.10.2017, 21:10
Гость: Гость

Ничего не понял. В правилах ПДД это давно есть и всегда уступал круговому движению. А вот если одновременно подъехали, то правило уступить авто справа не действует. Преимущество как правило берут на себя водители произвольно - у кого дорога прямее.
30.10.2017, 19:59
Гость: ВВВ

"Дядя... Федя, ты - дурак??
30.10.2017, 19:35
Гость: Стаж 34 года.

5. Круговое движение он сделал как в СССР , ПДД редакция 1980 г, а не как в Европе. Я по ней экзамены в 1983 году сдавал.
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.