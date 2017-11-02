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КамАЗ-5490 NEO: новый флагман, адаптированный для российских условий

10:14 2.11.2017
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
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В апреле этого года на КамАЗе началась серийная сборка автомобилей КамАЗ-5490 NEO. Модернизированная версия седельного тягача 5490 получила ряд конструктивных изменений, которые облегчат эксплуатацию грузовика в российских условиях.

Седельный тягач КамАЗ-5490 является первой моделью нового поколения грузовиков стандарта Евро-5, разработанных совместно с одним из акционеров КамАЗа – немецким автоконцерном Daimler. При создании этого автомобиля были применены самые современные технологии и комплектующие. Это позволило разработать магистральный тягач, соответствующий всем современным международным требованиям экономичности, надежности, экологичности, комфорта и внешнего облика и при этом подходящий для российских дорог и климата.

Спустя два года активной эксплуатации нового седельного тягача КамАЗ принял решение создать обновленную версию, которая была названа КамАЗ-5490 NEO. Машину оснастили увеличенной на 200 мм колесной базой. Это оптимизирует распределение нагрузок по оси и дает возможность перевезти больше груза. При этом благодаря встроенному датчику нагрузки на задний мост и индикации показаний на дисплее бортового компьютера появляется возможность контролировать превышение разрешенных нагрузок, что существенно снижает риск штрафов.

Также у нового грузовика усилена передняя подвеска. Применение 8-тонных малолистовых рессор и усиленного стабилизатора позволило увеличить нагрузку и повысить ресурс.

Кроме того, суммарная емкость топливных баков увеличена до 1095 литров. В базовой комплектации КамАЗ-5490 NEO оснащен баком на 695 литров и держателем запаски. Вместо держателя можно установить дополнительный бак на 400 литров, что может быть выгодно на дальних рейсах.

Некоторые улучшения тягача КамАЗ-5490 не сразу заметны, но, тем не менее, каждое из них упрощает работу водителя, делает ее более комфортной. К примеру, сейчас при сцепке с полуприцепом не нужно снимать задние крылья. При передвижении без полуприцепа брызги от колес теперь не попадают на седельно-сцепное устройство и другие узлы на раме тягача.

Помимо этого обновленный грузовик получил ряд актуальных на сегодняшний день дополнительных опций, например возможность установки предпускового подогревателя двигателя или второго спального места. Кроме того, КамАЗ-5490 NEO доступен как с автоматической коробкой передач, так и с традиционной «механикой».

Темы: Автомобильный транспорт в России, КамАЗ
Источник: «Ростех»
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