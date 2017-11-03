На НЕФАЗЕ собрали первый подземный самосвал

На НЕФАЗе, дочернем предприятии КамАЗа в Башкирии, в сотрудничестве с южноафриканской компанией BELL собран первый подземный шарнирно-сочлененный самосвал.



Фото с сайта rostec.ru

Самосвал BELL B33L грузоподъемностью 33 тонны предназначен для работы на подземной добыче и составит достойную конкуренцию иностранным аналогам не только в техническом плане, но и по стоимости.

В числе преимуществ низкопрофильного самосвала BELL B33L – изготовление из высокопрочной стали, высокотехнологичный экономичный двигатель, удобная в использовании электроника, наименьшие затраты на эксплуатацию. Отличительные особенности подземной спецтехники – компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках.

Опытный образец передадут Сибайскому горно-обогатительному комбинату для испытаний, по итогам которых будет принято решение о серийном производстве данной модели.

Начало совместному проекту НЕФАЗа и компании «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд» по локализации производства шарнирно-сочлененных самосвалов BELL было положено в мае 2015 года. Через месяц на производственной площадке НЕФАЗа был выпущен опытный образец такого самосвала – BELL В40D с самосвальной платформой.

Техника была презентована на саммите BRICS-2015 в Уфе. Первый самосвал НефАЗ-BELL отлично зарекомендовал себя во время испытаний на одном из строительных объектов Учалинского ГОКа. В 2016 г. партия самосвалов была изготовлена для компании «Сургутнефтегаз».