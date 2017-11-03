]]> ]]>
Главная Авто Новости

На НЕФАЗЕ собрали первый подземный самосвал

14:45 3.11.2017

На НЕФАЗе, дочернем предприятии КамАЗа в Башкирии, в сотрудничестве с южноафриканской компанией BELL собран первый подземный шарнирно-сочлененный самосвал.


Фото с сайта rostec.ru

Самосвал BELL B33L грузоподъемностью 33 тонны предназначен для работы на подземной добыче и составит достойную конкуренцию иностранным аналогам не только в техническом плане, но и по стоимости.

В числе преимуществ низкопрофильного самосвала BELL B33L – изготовление из высокопрочной стали, высокотехнологичный экономичный двигатель, удобная в использовании электроника, наименьшие затраты на эксплуатацию. Отличительные особенности подземной спецтехники – компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках.

Опытный образец передадут Сибайскому горно-обогатительному комбинату для испытаний, по итогам которых будет принято решение о серийном производстве данной модели.

Начало совместному проекту НЕФАЗа и компании «БЕЛЛ Экуипмент Руссланд» по локализации производства шарнирно-сочлененных самосвалов BELL было положено в мае 2015 года. Через месяц на производственной площадке НЕФАЗа был выпущен опытный образец такого самосвала – BELL В40D с самосвальной платформой.

Техника была презентована на саммите BRICS-2015 в Уфе. Первый самосвал НефАЗ-BELL отлично зарекомендовал себя во время испытаний на одном из строительных объектов Учалинского ГОКа. В 2016 г. партия самосвалов была изготовлена для компании «Сургутнефтегаз».

Темы: Автоновости, КамАЗ
Источник: «Ростех»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2017, 16:26
Гость: Ray Bloom

Совсем опустились: с африканцами технику разрабатываем.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.