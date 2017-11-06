В 2019 году в Приморье начнется производство электромобилей

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Завод «Прометей» – совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами – начнут строить в следующем году.

Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщает пресс-служба Приморского края.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии – производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта – производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», – заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров Made in Russia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.