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В 2019 году в Приморье начнется производство электромобилей

10:12 6.11.2017
Вилка зарядной станции. Фото с сайта wikipedia.org
Вилка зарядной станции. Фото с сайта wikipedia.org
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Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начнет выпускать электрокары. Завод «Прометей» – совместный проект группы компаний «Сумотори» с японскими партнерами – начнут строить в следующем году.

Планируется, что первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году, сообщает пресс-служба Приморского края.

О совместном проекте «Сумотори» с японскими инвесторами стало известно год назад, соответствующее соглашение было подписано в Токио в рамках приморской бизнес-миссии. Как рассказал руководитель группы компаний Виталий Веркеенко, совместная компания «Прометей» уже получила статус резидента ТОР «Надеждинская», земельный участок площадью 3,5 гектара и ведет разработку проектной документации. При этом в процессе реализации проекта решено было перейти сразу ко второй стадии – производству полноценных электрокаров на заводе в Приморье.

«Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта – производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», – заявил Виталий Веркеенко.

Модель будущих электрокаров Made in Russia производитель пока не раскрывает. Инвесторы приступят к строительству завода уже в следующем году, первую продукцию «Прометей» начнет выпускать в 2019 году. Предполагаемый объем финансирования проекта составит полмиллиарда рублей, новое производство даст приморцам более 100 новых рабочих мест.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2017, 12:50
Гость: Бтр

Как задолбали этой дурью про экологичность....
06.11.2017, 12:38
Гость: 123

Интересно, приморье, в 2019 году, эть какое княжество то будет??
06.11.2017, 12:23
Гость: ВВВ

Только вот ездить на чудо машинах вряд-ли придётся тебе да и мне.
А веры в чудеса у простых граждан уже не осталось. Головы заняты решением более примитивных задач - как прожить на зарплату, не говоря уж про пенсию.
Аминь!
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