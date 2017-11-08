Минфин предложил создать единую базу страхования автовладельцев

Минфин России предложил создать единую базу страхования автовладельцев.



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В настоящее время в ведомстве уже подготовили соответствующие поправки в закон «Об организации страхового дела», сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что данная база будет представлять собой аналог бюро кредитных историй (БКИ) для автостраховщиков, а ее основное предназначение - борьба с мошенниками и определение стоимости полисов автострахования. Хранителем базы станет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Устанавливать правила по порядку создания, а также наполнению и эксплуатации базы будет Банк России, который обяжет страховщиков сгружать в нее необходимую информацию. Предоставление справок из нее будет платным - исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.

Президента РСА Игорь Юргенс отметил, что в будущем данная база может быть дополнена данными о договорах страхования жизни и медстраховками.