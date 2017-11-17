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Названы худшие дороги Подмосковья

15:53 17.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Худшими вылетными магистралями в Подмосковье признаны Новорязанское, Горьковское, Щелковское, Носовихинское и Волоколамское шоссе.

"На них выявлено более 1,5 тысячи нарушений в содержании объектов дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса", - рассказала "Российской газете" глава областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

В частности, вдоль этих трасс проверяющие находили несанкционированную рекламу, аварийные деревья, стихийные мусорные навалы, нелегальные торговые точки и легальные - но со страшными ободранными фасадами или покореженными ограждениями.

На Новорязанском шоссе, которое является частью автомобильной дороги М-5 "Урал", хуже всего содержится участок, проходящий по Раменскому району, на Горьковском шоссе (М-7 "Волга") - по Ногинскому. Носовихинское шоссе хуже всего выгладит в Балашихе, Щелковская шоссе - в Щелковском районе, а на Волоколамку стыдно смотреть в Истре.

В этом году, подчеркнула Витушева, за непорядок на вылетных магистралях организации, ответственные за содержание территории и объектов в полосах отвода дорог, были оштрафованы на 11,9 миллиона рублей.

Темы: Автоновости
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 23:05
Гость: Татьяна Алексеевна - Европейцу

У нас дороги ПРИВОДЯТСЯ к европейскому стандарту.Даже ТА дорога,что ведет к моему садовому участку ТОЖЕ выполнена по технологиям новым.А она ПРОСЕЛОЧНАЯ.
Ну Вы же НИКОГДА не были в Истре,не знаете,какое там движение.А недалеко от Истры находится Новый Иерусалим.Он отстраивается и скоро заработает в полную силу.Кстати,напомнить,КТО его разрушил?
17.11.2017, 19:35
Гость: Chateauneuf du Pap

Алексеевна !
Написать Тебе что нибудь о наших дорогах или сама ваши дороги покритикуешь ?
...
17.11.2017, 17:26
Гость: Татьяна Алексеевна

Да,Истра вообще- узловая,там столько переплетено,что и не удивительно.Сколько лет ездим по этой дороге - изменений в лучшую сторону почти нет.
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