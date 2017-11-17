Названы худшие дороги Подмосковья

Худшими вылетными магистралями в Подмосковье признаны Новорязанское, Горьковское, Щелковское, Носовихинское и Волоколамское шоссе.

"На них выявлено более 1,5 тысячи нарушений в содержании объектов дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса", - рассказала "Российской газете" глава областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

В частности, вдоль этих трасс проверяющие находили несанкционированную рекламу, аварийные деревья, стихийные мусорные навалы, нелегальные торговые точки и легальные - но со страшными ободранными фасадами или покореженными ограждениями.

На Новорязанском шоссе, которое является частью автомобильной дороги М-5 "Урал", хуже всего содержится участок, проходящий по Раменскому району, на Горьковском шоссе (М-7 "Волга") - по Ногинскому. Носовихинское шоссе хуже всего выгладит в Балашихе, Щелковская шоссе - в Щелковском районе, а на Волоколамку стыдно смотреть в Истре.

В этом году, подчеркнула Витушева, за непорядок на вылетных магистралях организации, ответственные за содержание территории и объектов в полосах отвода дорог, были оштрафованы на 11,9 миллиона рублей.