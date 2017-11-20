Лимузин Жукова выставили на продажу за 45 млн рублей

На портале Avito был выставлен лимузин, на котором, по словам продавца, мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков. Стоимость автомобиля составляет 45 миллионов рублей.

По информации из объявления, это кабриолет ЗИС 110 В 1949 года выпуска. В 50-е годы автомобиль был направлен для проведения приемов и военных парадов в Одесский военный округ, где в то время Жуков был командующим войсками.

Как заявил продавец РИА Новости, у него имеются документы и фотографии, способные это подтвердить. Отмечается, что речь идет не о снимке самого Жукова в автомобиле, а о фотографиях, которые связывают данную машину с Одесским военным округом.