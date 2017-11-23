Минтранс решил ввести новую отметку в водительских правах

Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов.

Профессионалы - таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму, - будут обучаться по новым программам, а результатом станет отметка в правах, подтверждающая «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95», без нее не возьмут на работу. Для остальных процесс обучения упростится, но по окончании можно будет получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1, сообщает газета «Коммерсантъ».

Желающие получить «специальные категории» - C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам, которые подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача.

Подготовленный Минтрансом проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения» готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная его цель - повысить уровень подготовки водителей-профессионалов.

Отмечается, что для граждан, не желающих работать по найму, обучение упростится. Сейчас они вынуждены изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и «организацию таксомоторных перевозок», даже получая категорию B. В Минтрансе считают, что нужды в этом нет, при этом программы для профессионалов следует, наоборот, усилить курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств-членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня запрет, напомним, не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.